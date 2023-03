Endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis für die HSG-Frauen

Von: Patrick Staar

Starker Rückhalt: Torhüterin Felicitas Hörl entschärfte viele Kaufbeurer Würfe. © patrick staar

Die Frauen der HSG Isar-Loisach gewinnen das Kellerduell in der Bezirksoberliga. Nach dem 31:26-Sieg gegen die SG Kaufbeuren ist die Abstiegsgefahr aller Voraussicht nach gebannt.

Geretsried/Wolfratshausen – Endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis durften die Frauen der HSG Isar-Loisach feiern: Sie gewannen das Kellerduell gegen die SG Kaufbeuren-Neugablonz mit 31:26, haben nun sieben Punkte Vorsprung auf die Allgäuerinnen und können das Thema Abstieg erst mal zu den Akten legen. „Nicht schön, aber erfolgreich“, beschrieb Trainer Carsten Ohloff die Partie, die sein Team fast durchweg gut im Griff hatte.

Drei erfolgreiche Abschlüsse zum Auftakt

Es war schnell klar, in welche Richtung die Partie laufen könnte. Felicitas Hörl parierte die ersten Kaufbeurer Würfe, während Anica Friedrich, Yvonne Goß und Hannah Werner die ersten drei Angriffe erfolgreich abschlossen. Gerade Goß war in der Anfangsphase kaum zu bremsen und hatte nach 22 Minuten schon fünf Treffer auf ihrem Konto. „Wie viele Tore man wirft, hängt immer damit zusammen, was der Gegner dagegenzusetzen hat“, kommentiert Ohloff. Man muss ehrlicherweise sagen: Das war an diesem Abend nicht viel. Das Torhüterinnen-Duo Felicitas Hörl/Lisa Günther stach die Kaufbeurer Torhüterin klar aus. Anica Friedrich lief den Allgäuerinnen immer wieder auf und davon und brachte es am Ende auf neun Tore. Maren Kammerer beschäftigte drei, vier Gegenspielerinnen. „Sie bringt Impulse ins Spiel, die andere nicht reinbringen können“, sagt Ohloff. „Schade ist nur, dass die anderen teilweise nichts damit anzufangen wissen.“ Dies hänge maßgeblich damit zusammen, dass beim Training oft nur fünf Spielerinnen erscheinen. Auf diese Weise könnten keine Spielzüge einstudiert werden.

Konstanter Vorsprung für die HSG

Für Kaufbeuren reichte es trotzdem. Der Vorsprung der HSG blieb konstant in einem Bereich zwischen drei und sechs Toren. Ohloff konnte die zwölf Feldspielerinnen munter durchwechseln. Die Siebenmeter durften Spielerinnen werfen, die sonst eher selten in der Torschützenliste auftauchen: Nina Kießkalt, Jana Baßler, Anja Gromen und Luzie Frings verwandelten ihre Versuche allesamt.

„Wir haben gewonnen, Thema durch“, kommentierte Ohloff. „Ich habe den Mädels gesagt, dass sie zum Feiern gehen sollen.“

Nächster Gegner Oberhausen durchaus schlagbar

Nächstes Wochenende sehe die Welt schon wieder ganz anders aus. Dann steht am Samstag das Auswärtsspiel beim BSC Oberhausen auf dem Terminplan, in dem die HSG auf Maren Kammerer verzichten muss – die Spielgestalterin verbringt das Wochenende in ihrer fränkischen Heimat. Doch auch so sei Oberhausen alles andere als unschlagbar.

HSG Isar-Loisach – SG Kaufbeuren 31:26 (16:13)

HSG: Werner 3, Kießkalt 1 (1/1), Friedrich 9, Voth 0/1, Baßler 1(1/1), Münster, Günther, Sauer 1, Goß 8 (1/1), Kammerer 6, Gromen 1 (1/1), Burger, Frings 1 (1/1), Hörl.