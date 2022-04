Erlebnisreicher Ausflug der Geretsrieder Kleinschüler nach Berlin

Stadtführung am Freitag, Eishockey am Samstag und Sonntag: Die Kleinschüler des ESC Geretsried nahmen auf Einladung des DEL-Klubs Eisbären Berlin an dessen Nachwuchsturnier teil.

Von Thomas Wenzel

Berlin/Geretsried – Markus Janka fühlte sich an die erfolgreichen Zeiten des Geretsrieder Nachwuchs-Eishockeys erinnert. Mit den TuS-Kleinschülern weilte der heutige Vorsitzende des ESC damals bei einem Turnier des BSC Preußen in Berlin – er selbst aktiv als Torhüter, dazu sein Vater Oskar als Abteilungsleiter und mit Gerhard Herrmann als Trainer. Das war an Ostern 1989. Jetzt 33 Jahre später machte wieder eine Eishockey-Delegation aus Geretsried Station in der Bundeshauptstadt: Auf Einladung der Eisbären nahmen die kleinen River Rats am traditionellen GASAG-Cup für U 10-Mannschaften teil. „Die Einladung kam erst kurzfristig zustande, weil ein anderer Verein abgesagt hatte“, berichtet der Klubchef. Der langjährige Geretsrieder Nachwuchscoach Martin Melchert habe daraufhin den Kontakt zum Veranstalter geknüpft, beim ESC wurde flugs eine Wochenendtour für die 65 Personen starke Reisegruppe organisiert, die vom Eishockey-Förderverein finanziell unterstützt wurde.

Neun Spiele an zwei Tagen

Während die Ausrüstung der Mädchen und Buben mit dem Vereinsbus transportiert wurde, machten sich Aktive, die Trainer und Betreuer sowie die Eltern mit dem Zug auf den Weg nach Berlin. Am Freitagnachmittag gab es noch eine Stadtführung für die Gäste aus Oberbayern, am Samstag ging es dann auf das Eis. Auf die Geretsrieder wartete nicht nur ein ordentliches Programm mit sechs Partien am ersten Turniertag und dreien am zweiten. Die Gegner waren allesamt hochkarätig. Doch auch gegen namhafte Vereine wie die Düsseldorfer EG, Hannover Scorpions, Moskitos Essen, Dresdener Eislöwen, ESW Weißwasser, Deggendorfer SC und TSV Erding schlug sich das Team von Trainer Matthias Wirag tapfer. „Wir hatten 22 Feldspieler und fünf Torhüter dabei – und alle durften spielen“, berichtet Markus Janka.

Turnierhöhepunkt: Duell mit den Eisbären

Der Höhepunkt des Turniers war für die kleinen River Rats das Duell gegen Gastgeber Berlin. Im ersten Abschnitt unterlagen die Oberbayern zwar mit 0:3, hatten im zweiten Durchgang mit 3:4 aber nur knapp das Nachsehen. Am Ende verbuchte der ESC Geretsried in neun Partien zwei Siege und holte zwei Unentschieden. Das bedeutete in der Endabrechnung ein respektabler achter Platz unter zehn Vereinen. Zum Vergleich: 1989 belegten die TuS-Kleinschüler Rang zwei.

Am späten Sonntagnachmittag machte man sich wieder per ICE auf den Heimweg und kehrte gegen 22 Uhr nach Geretsried zurück. Das Fazit von Markus Janka fiel eindeutig aus: „Das war wirklich ein super Ausflug.“

