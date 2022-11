ESC-Coach Tauber: „Das wird kein Selbstläufer“

Eishockey Bayernliga

Von Thomas Wenzel schließen

Der neue Trainer der Geretsrieder River Rats, Hans Tauber jun., warnt vor dem Match bei Bayernliga-Schlusslicht EC Pfaffenhofen

Geretsried – 445 Partien für den TuS und den ESC Geretsried hat Hans Tauber jun. als Stürmer und Verteidiger absolviert, ehe er im November 2020 seine Karriere beendete. In einem Interview mit unserer Zeitung erwähnte der heute 37-Jährige heuer im Mai, dass er sich durchaus vorstellen könne, „im nächsten Jahr als Nachwuchscoach wieder einzusteigen“. Dann ging es jedoch schneller als erwartet: Im Sommer wurde Tauber der Coach der U20; vergangene Woche fragten ihn die Verantwortlichen, ob er nach dem Rücktritt von Stefan Roth das Traineramt bei den River Rats übernehmen würde. „Da musste ich erst mal zwei Nächte drüber schlafen“, verrät der gebürtige Geretsrieder. Zum einen wollte er sein Juniorenteam nicht im Stich lassen; zum anderen musste er klären, ob sich der Aufwand mit Familie und Beruf in Einklang bringen lässt. Und dann blieb da noch die Frage, ob er schon genügend Abstand zur Mannschaft gefunden hatte: „Ich habe ja mit fast allen noch zusammengespielt.“

Da Tauber kein Mann für halbe Sachen ist, nahm er schließlich die Verantwortung an. Als „Chef“ sehe er seine Rolle nicht: „Ich bin der Motivator, der versucht, die Mannschaft in die richtige Richtung zu führen.“ Gegen ein kollegiales Verhältnis zu den Spielern sei nichts einzuwenden: „Aber auf dem Eis zählt nur die Arbeit. Und es gibt Regeln.“

Dass er mit seiner Taktik („Wir wollen einfaches Eishockey spielen“) erfolgreich sein kann, zeigte sich sofort: Bereits am Freitag gegen Miesbach (3:5) machten die River Rats trotz der Niederlage einen Schritt nach vorne und holten sich am Sonntag verdientermaßen einen 5:3-Sieg in Erding. An diese Entwicklung anknüpfen will der Bayernligist am heutigen Freitag um 20 Uhr beim Schlusslicht EC Pfaffenhofen. „Das Match wird kein Selbstläufer“, betont jedoch Tauber. Die Icehogs hätten auch bei ihren jüngsten Niederlagen gegen Waldkraiburg (3:10) und Miesbach (1:10) lange Zeit gut mitgehalten. „Pfaffenhofen wird irgendwann den ersten Sieg einfahren – und das soll nicht gegen Geretsried sein“, so der ESC-Coach. Er kann wieder auf die zuletzt angeschlagenen Daniel Merl, Klaus Berger und Bernhard Jorde zurückgreifen.