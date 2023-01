ESC-Coach Tauber: „Haben es nicht mehr selbst in der Hand“

Von: Thomas Wenzel

Auf mehr körperliche Präsenz hoffen die River Rats am Freitag in Schongau, wo Verteidiger Bernhard Jorde (li.) nach einer längeren Verletzungspause sein Comeback geben wird. © hans lippert

Vor dem schweren Freitagsspiel bei der EA Schongau beurteilt Trainer Hans Tauber jun. die Chance der Geretsrieder River Rats auf Rang acht und damit die Qualifikation für die Meisterrunde eher skeptisch.

Geretsried – Es war so gekommen, wie Hans Tauber jun. befürchtet hatte. Weil das Geretsrieder Eishockeyteam am für Nachholpartien reservierten Sonntag spielfrei war, hatten die River Rats ein paar Tage lang an der jüngsten 0:6-Pleite gegen den EHC Königsbrunn zu knabbern – ohne Möglichkeit zur sofortigen Wiedergutmachung. „Aber wir hatten schon am Freitagabend im kleinen Kreis die Begegnung ein wenig analysiert“, berichtet der ESC-Coach. Am Dienstag nahm die Mannschaft dann wieder das Training auf. „Die Richtung stimmt, auch vom Kopf her“, hat Tauber festgestellt.

Warum es gegen die Pinguine zur höchsten Saisonniederlage gekommen war, hat der Coach schnell festgestellt: „Insbesondere die Klubs aus den Top-Sechs der Tabelle sind gegen uns brutal effizient. Und wir haben es nicht geschafft, ihren Topscorer Marco Sternheimer unter Kontrolle zu bringen.“ Der langjährige Augsburger DEL-Stürmer war in Geretsried an fünf Toren beteiligt.

Ähnlich schwer dürfte für die auf Rang zehn abgerutschten River Rats die Partie am heutigen Freitag um 20 Uhr bei der EA Schongau werden. „Eine kompakte Mannschaft, die über die mannschaftliche Geschlossenheit kommt“, weiß Tauber über den Tabellendritten. Zuletzt gewannen die Mammuts, die seit Dezember von Markus Ratberger als Nachfolger von Rainer Höfler trainiert werden, in Pfaffenhofen (6:4) und im prestigeträchtigen Derby gegen Peißenberg (4:2). Topscorer ist Florian Höfler mit 37 Punkten; die Kontingentstellen belegen der Kanadier Tristan Gagnon und US-Boy Ryan Murphy, der vor zwei Wochen aus Erding kam.

„Für uns ist die Sache klar“, sagt der ESC-Coach: „Wenn wir noch Achter werden wollen, müssen wir unsere restlichen drei Partien gewinnen. Und Kempten muss die ausstehenden vier Begegnungen alle verlieren.“ Eine knifflige Situation, „denn wir haben es nicht mehr selbst in der Hand“. Wichtig sei es jedoch in erster Linie, betont der 37-Jährige, „dass wir die Hauptrunde so erfolgreich wie möglich gestalten“.

In Schongau müssen die River Rats auf die verletzte Torfrau Johanna May und Allrounder Daniel Merl verzichten. Dafür sind die Verteidiger Dominic Fuchs und Bernhard Jorde wieder einsatzbereit.