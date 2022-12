ESC-Coach Tauber: „Wollen in Miesbach unsere Chance nutzen“

Kreuzen die Schläger: Die River Rats um Ondrej Horvath (re.) bestreiten am Freitag das Derby in Miesbach.

Eishockey Bayernliga

Von Thomas Wenzel schließen

Beim Tabellenführer TEV Miesbach sind die Geretsrieder River Rats am Freitag zu Gast - und dabei nach Ansicht von Trainer Hans Tauber jun. klarer Außenseiter mit einer kleinen Chance.

Geretsried – Bis auf den neunten Platz in der Bayernliga-Tabelle ist das Geretsrieder Eishockeyteam in den vergangenen Wochen geklettert. „Die Jungs haben gute Spiele abgeliefert und sich die fünf Siege in Folge hart erarbeitet“, freut sich Hans Tauber jun. Der ESC-Coach selbst hat einiges zu diesem Erfolge beigetragen. „Wir haben beispielsweise unser Offensivverhalten geändert“, verrät der 37-Jährige. Oberstes Ziel sei es gewesen, weniger Gegentore zu kassieren. „Das hat mit der neuen Linie ganz gut geklappt“, sagt Tauber. Zu diesem Zweck habe er auch die Reihen neu sortiert. „Das hat sich mittlerweile gefunden“, freut sich der Trainer.

Auch am Weihnachtswochenende hoffen die River Rats, ihre Serie fortsetzen zu können. Auch wenn sie am heutigen Freitag um 20 Uhr ausgerechnet beim Tabellenführer TEV Miesbach zu Gast sind. „Sie sind der klare Favorit, haben noch kein einziges Heimspiel verloren“, erklärt Tauber. Tatsächlich feierte die Mannschaft von Michael Baindl zuletzt zwei klare Auswärtssiege in Waldkraiburg (7:2) und Schongau (5:0). Topscorer des TEV ist der langjährige Pfaffenhofener Nick Endreß mit 31 Punkten; die Kontingentstellen besetzen der Tscheche Ales Furch und der für den verletzten Bohumil Slavicek zurückgeholte Kanadier Patrick Asselin. Ein Coup, denn der 35-Jährige sorgte bei nur fünf Einsätzen schon für fünf Tore und vier Vorlagen.

„Das wird hoffentlich ein enges Duell, denn die Spieler beider Mannschaften kennen sich gut“, meint der Coach mit Blick auf die Ex-Geretsrieder Max Hüsken und Stefano Rizzo im TEV-Dress sowie die früheren Miesbacher Stephan Englbrecht und Josef Reiter in den Reihen des ESC. Taubers Prognose: „Wir haben eine kleine Chance, und die wollen wir nutzen.“

Der Trainer muss weiterhin auf die erkrankten Bernhard Jorde und Michael Harrer verzichten; außerdem fehlt der verletzte Jakob Heigl. Luis Huber stünde wieder zur Verfügung, spielt aber voraussichtlich im Geretsrieder U 20-Team.