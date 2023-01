ESC: Der dickste Brocken kommt zuerst

Gegen Königsbrunn wieder mit von der Partie: Benedikt May (li.) hat seine Erkrankung ausgestanden. © Hans Lippert

Endspurt in der Bayernliga: Geretsrieder River Rats starten am Freitag daheim gegen den favorisierten EHC Königsbrunn

Geretsried – Noch vier Partien hat das Geretsrieder Eishockeyteam in der Bayernliga-Hinrunde vor der Brust. Eine übersichtliche Zahl, um mit mindestens drei Siegen den achten Platz zu entern und auf den Zug in die Meisterrunde aufzuspringen. Das Problem: Die vier Termine erstrecken sich über den gesamten Januar, die River Rats bestreiten jedes Wochenende nur ein Match. „Die übrigen Tage sind spielfrei, weil es eine ungerade Anzahl Klubs gibt oder sie für Nachholspiele freigehalten wurden“, erklärt Hans Tauber jun.

Glücklich mit dieser Konstellation ist der ESC-Trainer keineswegs: „Da muss ich meine Jungs bei Laune halten, darauf achten, dass wir den Fokus nicht verlieren.“ Schon als Aktiver habe er den Spielrhythmus Freitag/Sonntag bevorzugt: „Wenn es im ersten Spiel nicht so gut gelaufen ist, konnte man es im zweiten wieder ausbügeln. Oder man nahm von einem erfolgreichen Freitag-Spiel die Euphorie mit.“

Das Problem im Bayernliga-Endspurt: „Wir haben die Qualifikation zur Meisterrunde nicht selbst in der Hand, da die direkte Konkurrenz zum Teil zwei Spiele weniger hat“, meint Tauber mit Blick auf die Tabellennachbarn Erding, Kempten, Ulm und Schweinfurt. Mit Letzteren bekommen es die River Rats in zwei Wochen zu tun – die weiteren Gegner sind Schongau, Peißenberg und der EHC Königsbrunn, der am Freitag um 19.30 Uhr im Heinz-Schneider-Stadion gastiert.

„Das ist zweifellos der dickste Brocken“, weiß der ESC-Coach. Der Tabellendritte verfügt dank des letztjährigen Augsburger DEL-Stürmers Marco Sternheimer (54 Scorerpunkte), dem Letten Tom Prokopovics (30 Punkte) sowie den bewährten Angreifern Tim Bullnheimer und Hayden Trupp über ein gewaltiges Offensivpotenzial. Dazu steht im Kasten mit Stefan Vajs ein langjähriger DEL 2-Torhüter. Zuletzt gewann das Team von Trainer Robert Linke stark ersatzgeschwächt gegen Waldkraiburg mit 6:5 nach Penaltyschießen, zuvor gab es ein 6:1 gegen Erding. Im Hinspiel unterlagen die River Rats bei den Pinguinen mit 3:5.

„Königsbrunn wird sicher nicht wie zuletzt Pfaffenhofen zu uns kommen, um sich hinten reinzustellen“, glaubt Tauber. Für die Hausherren gehe es deshalb darum, „deren Spielaufbau möglichst früh zu unterbinden“. Man habe sich taktisch etwas einfallen lassen, um dem Favoriten ein Bein zu stellen. „Wenn wir unter die Top-8 wollen, ist die Voraussetzung, dass wir ins neue Jahr mit einem Heimsieg starten“, betont der ESC-Trainer. Zwar steht hinter dem Einsatz des angeschlagenen Daniel Merl und von Bernhard Jorde (im Aufbautraining) noch ein Fragezeichen. Dafür sind die zuletzt erkrankten Stammkräfte Martin Köhler, Martin Morczinietz und Benedikt May wieder mit von der Partie.