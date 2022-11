ESC: Die Konzentration hoch halten

Eishockey Bayernliga

Von Thomas Wenzel schließen

Die Geretsrieder River Rats sind am Sonntag bei heimstarken Ambergern zu Gast

Geretsried – Nach einer stürmischen Woche inklusive Rücktritt von Trainer Stefan Roth und Krisensitzung mit der Mannschaft haben sich die Wogen beim ESC Geretsried längst wieder geglättet. Unter dem neuen Coach Hans Tauber jun. steuern die River Rats in ruhigerem Fahrwasser, holten zuletzt drei Siege in Folge. „Eigentlich habe ich nicht so viel anders gemacht, sondern mich vor allem darum bemüht, die Stimmung hoch zu halten“, erklärt der 37-Jährige. Einen kleinen Unterschied zu seinem Vorgänger könnte es natürlich schon geben: „Ich habe ja mit den meisten Jungs noch zusammen gespielt. Kann schon sein, dass ich deshalb eine etwas deutlichere Ansprache pflege als jemand, der neu in den Verein kommt.“

In jedem Fall hat Tauber in seiner noch kurzen Amtszeit erkannt, welche Schwachpunkte es auszumerzen gilt. „In erster Linie müssen wir es endlich schaffen, die Konzentration über 60 Minuten hoch zu halten“, betont der C-Lizenz-Trainer. Auffälligerweise schalte die Mannschaft immer dann zwei Gänge zurück, wenn sie in Führung liege. „Das war in Pfaffenhofen und auch daheim gegen Waldkraiburg der Fall. Zum Glück haben wir beide Male noch gewonnen“, sagt Tauber. Zu verbessern gelte es auch das „Spiel ohne Puck“, also die Laufbereitschaft. „Da können wir noch fleißiger werden“, findet der Coach.

Ohne entsprechenden Aufwand wird es nämlich auch am Sonntag ab 18.30 Uhr beim ERSC Amberg nicht funktionieren. Die Mannschaft von Trainer Dirk Sallinger, der vom langjährigen Stürmer Bernhard Keil unterstützt wird, belegt derzeit Platz sieben in der Bayernliga-Tabelle. Zuletzt gewannen die Wild-Lions um ihre Topscorer Michael Kirchberger (15 Punkte) und Felix Köbele (14 P.) sowie den Kanadiern Brett Mennear und Tanner Campbell zweimal – mit 4:2 gegen Schweinfurt und mit 5:1 in Pegnitz. „Die Amberger sind heimstark und dafür bekannt, dass sie auf den Körper spielen“, warnt Hans Tauber. Deshalb könne es für die River Rats nur eine Taktik geben: „Wir müssen defensiver zu Werke gehen und das Spiel dann von hinten raus schnell aufziehen.“