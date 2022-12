ESC: Eine Gratwanderung auf dem Weg zu Platz acht

Von: Thomas Wenzel

Einen klaren 5:2-Heimsieg feierten die River Rats um Josef Reiter (re.) am 6. November gegen Waldkraiburg. Heute steht das Rückspiel beim EHC im Terminkalender. © hans lippert

Die Geretsrieder River Rats hoffen weiter auf die Qualifikation für die Bayernliga-Meisterrunde. Um Platz acht noch zu erreichen wäre ein Sieg am heutigen Mittwoch beim EHC Waldkraiburg Pflicht.

Geretsried – Es ist eine Gratwanderung. Natürlich würde sich das Geretsrieder Eishockeyteam gerne für die Bayernliga-Meisterrunde qualifizieren. Doch momentan hat der ESC als Tabellenneunter fünf Punkte Rückstand auf Rang acht, der zur Teilnahme an der oberen Runde berechtigt. Und vermutlich benötigt man 40 oder 41 Punkte, um den Sprung unter die Top-8 zu schaffen. Was wiederum bedeutet, dass die River Rats von ihren verbleibenden sechs Partien vier gewinnen müssten. „Es macht keinen Sinn, das mit der Brechstange anzugehen“, meint Hans Tauber jun.. Jeder Spieler wisse, so der ESC-Coach, dass der achte Platz noch drin sei. „Aber unsere Ausgangsposition ist durch die Niederlagen in Miesbach und gegen Erding nicht besser geworden“, räumt der 37-Jährige ein und wiederholt sein Credo: „Wir versuchen einfach, jedes Spiel zu gewinnen. Dann sehen wir am Ende, was dabei herauskommt.“

Daheim sprang gegen den TSV Erding (4:6) unter dem Strich wenig heraus. „Das war eine der schlechtesten Defensivleistungen, seit ich hier Trainer bin“, kritisierte Tauber. Es habe sich schon am Freitag beim TEV Miesbach (3:6) gezeigt: „Wenn der Gegner schnelles Eishockey spielt, haben wir unsere Probleme.“ Mit der Vorstellung seiner Offensive war Tauber zufrieden, wenngleich es wieder einmal ein Missverhältnis zwischen vielen herausgearbeiteten Chancen und nur vier erzielten Treffern gab. „Das ist natürlich bitter“, so der 37-Jährige. Auf eine Verbesserung hofft er am heutigen Mittwoch im Match beim EHC Waldkraiburg (20 Uhr). Das Team von Trainer Markus Berwanger hat eine unterdurchschnittliche Bilanz und liegt entgegen aller Prognosen nur auf Platz 13. Zuletzt gewann der EHC um seine Topscorer Michal Popelka (11 Tore, 20 Vorlagen) und Jan Loboda (6 Tore, 15 Vorlagen) gegen Pfaffenhofen mit 5:2 und verlor in Schongau mit 1:3. „Sie haben keine gute Hinrunde gespielt, befinden sich aber im Aufwind“, hat Tauber beobachtet. Wichtig werde deshalb sein, „dass wir dort unser Spiel aufziehen“.

Allerdings sind die River Rats nicht komplett: Wie schon gegen Erding werden Martin Köhler, Benedikt May und Bernhard Jorde krankheitsbedingt nicht mit von der Partie sein. tw