ESC erwartet ein schnelles und hartes Duell

Eishockey Bayernliga

Von Thomas Wenzel schließen

Ein schweres Match steht den Geretsrieder River Rats am Sonntagabend beim TSV Peißenberg bevor.

Geretsried – Eine Torschuss-Statistik hat Hans Tauber jun. in den jüngsten Partien des Geretsrieder Eishockeyteams nicht geführt. Aber trotz der beiden Niederlagen gegen Dorfen (3:4 n.V.) und in Amberg (2:4) konnte sich die Anzahl der Pucks durchaus sehen lassen, die die ESC-Angreifer abgefeuert haben. Was noch nichts über die Qualität der Abschlüsse sagt, denn nicht selten wurde zu hoch, daneben oder exakt auf den gegnerischen Keeper gezielt. „Außerdem muss man feststellen, dass eine erhebliche Zahl unserer Schüsse vom Gegner geblockt worden sind“, hat der ESC-Coach festgestellt. Von den Geretsrieder Akteuren könne er dies – beispielsweise bei eigener Unterzahl – nicht gleichermaßen behaupten: „Das ist eben der Unterschied.“ Zudem habe man sich zuletzt in Amberg eklatante Fehler im Spielaufbau geleistet, die sofort zu Gegentreffern geführt haben.

Für die Freitags-Heimpartie gegen den ERV Schweinfurt (siehe Bericht auf Seite 32) hoffte Tauber auch mit Blick auf diesen Sonntag auf einen erfolgreichen Ausgang: „Ein Sieg gegen Schweinfurt wäre ein Grundstein für unseren Auftritt in Peißenberg.“ Weil sich die River Rats beim TSV immer schon schwergetan haben, wäre eine Extra-Portion Selbstbewusstsein im Gepäck sicher ein Bonus. Die Mannschaft von Trainer Stefan Ihsen ist auch heuer bärenstark. Nach zuletzt klaren Siegen gegen Buchloe (3:1) und in Pegnitz (12:1) stehen die Miners auf Rang drei. Topscorer ist Dominic Krabbat (27 Punkte), der vom EC Peiting zurückgekommen ist. Auch die beiden neu verpflichteten US-Brüder Derek und Brett Mecrones haben bislang nicht mit Toren und Vorlagen gegeizt. Dazu kommen weitere Leistungsträger wie der Ex-Tölzer Anastasios Fissekis sowie Dejan Vogl und Keeper Korbinian Sertl.

„Gegen Peißenberg gab es immer schnelle und harte Duelle“, weiß Hans Tauber. Der Einschätzung des ESC-Coachs nach wird diejenige Mannschaft gewinnen, „die am Sonntag die bessere Tagesform hat“.