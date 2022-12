ESC: Es braucht einen Wow-Effekt

Von: Thomas Wenzel

Teilen

Eine bittere 1:4-Niederlage kassierten Jakup Rezac (Mi.) und die River Rats im Heimspiel gegen Buchloe. © hl

Die zuletzt etwas glücklosen Geretsrieder River Rats hoffen am Sonntag auf Erfolgserlebnis beim ESV Buchloe

Geretsried – Wenn man sich Woche für Woche an gegnerischen Torhütern die Zähne ausbeisst oder in jedem Match Dutzende von Schüssen über oder neben das Tor fliegen – das nagt natürlich am Selbstbewusstsein einer Eishockeymannschaft. „Wir können in den Punktspielen einfach nicht bestätigen, wie gut wir unter der Woche trainieren“, bedauert Hans Tauber jun., der bei seinen Geretsrieder River Rats festgestellt hat: „Die Körpersprache ist nicht wie gewohnt, sie ist nicht positiv.“ Einen Vorwurf könne er seinen Schützlingen angesichts ihrer Angriffsbemühungen nicht machen. „Es fehlt einfach so eine Art Wow-Effekt“, glaubt der junge Coach.

Um doch noch mit Hilfe einer starken Rückrunde den Sprung in die Top-8 der Bayernliga zu schaffen, hofft er natürlich, dass endlich der Knoten in der Offensive platzt. Eine weitere Gelegenheit bietet sich am Sonntag im Match beim ESV Buchloe (17 Uhr). Das Team von Trainer Christoph Lerchner liegt auf Platz neun, hat zuletzt daheim gegen Pfaffenhofen gewonnen (7:3) und gegen Peißenberg (1:5) verloren. Eine Überraschung war vor zwei Wochen der 7:1-Kantersieg beim favorisierten EHC Königsbrunn. Im Angriff können sich die Allgäuer mit dem Tschechen Michal Petrak (26 Punkte), Routinier Alexander Krafczyk (21) und dem Ex-Sonthofener Markus Vaitl (20) gleich auf drei Scorer verlassen.

Für Tauber noch lange kein Grund für defensive Maßnahmen. „Buchloe ist eine Mannschaft, mit der wir auf Augenhöhe sind“, betont der Coach. Er möchte deshalb den Hausherren erst gar nicht die Möglichkeit einräumen, ihr Spiel aufzuziehen: „Wir müssen schauen, dass wir das Heft in die Hand nehmen.“ Allerdings werden die River Rats ohne den erkrankten Ondrej Horvath ins Allgäu fahren. Außerdem fehlt Jakob Heigl (Knie). Wieder dabei sind die Verteidiger Marek Haloda und Bernhard Jorde.

Trotz gelegentlicher Personalengpässe hat der ESC keine Pläne für die zweite Transferperiode, die am 1. Dezember begonnen hat. „Aktuell ist nichts geplant“, sagte 2. Vorsitzender Peter Holdschik auf Anfrage.