ESC: Es hapert am Torabschluss

Von: Thomas Wenzel

Der Torjäger fehlt: Ohne den erkrankten Ondrej Horvath (li.) müssen die River Rats ihre beiden Partien am Wochenende bestreiten. Heute ist Schweinfurt in Geretsried zu Gast. hl © Hans Lippert

Im Heimspiel gegen den ERV Schweinfurt an diesem Freitag peilen die Geretsrieder River Rats einen Heimsieg an. Allerdings fehlt Torjäger Ondrej Horvath.

Geretsried – Das vergangene Wochenende und die nicht eingefahrenen Punkte hängen Hans Tauber jun. immer noch nach. „Gegen Dorfen haben wir einfach das erste Drittel verschlafen und mussten dann dem Rückstand hinterher laufen“, hadert der Trainer des Geretsrieder Eishockeyteams mit der 3:4 n.V.-Niederlage vom Freitag. Und am 2:4 vom Sonntag in Amberg hat der junge ESC-Coach ebenfalls noch zu knabbern: „Wir waren 40 Minuten lang die bessere Mannschaft. Amberg hat am Ende gar nicht gewusst, warum sie gewonnen haben.“

Ursachenforschung hat der 37-Jährige bereits betrieben und ist zu einem Ergebnis gekommen: „Der Torabschluss muss besser werden.“ Zwar habe man sich zum Beispiel in Amberg eine ganze Reihe von Chancen erarbeitet. „Aber mit unseren Schüssen haben wir nur deren Keeper stark gemacht“, so Tauber. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich, die Defensive der River Rats würde stabil bleiben und man würde beispielsweise mit 1:0 gewinnen? „Eine gute Idee“, sagt der Coach und lacht: „Dass man in dieser starken Bayernliga ohne ein Gegentor bleibt, das geht fast nicht.“

Das dürfte aber auch am heutigen Freitag (19.30 Uhr) im Heimspiel gegen den ERV Schweinfurt schwer werden. Die Mighty Dogs, momentan Tabellenachter, haben zuletzt in Buchloe mit 6:2 gewonnen, hatten jedoch daheim gegen Königsbrunn mit 3:6 das Nachsehen. Allerdings haben sie mit Dylan Hood den Topscorer der Bayernliga in ihren Reihen: Der Kanadier hat in elf Partien 30 Scorerpunkte (15 Tore, 15 Vorlagen) gesammelt. „Gegen Schweinfurt müssen wir auf Punkte spielen“, betont Tauber, der seine Mannschaft etwas offensiver auftreten lässt. Er erhofft sich auch deshalb einen Heimsieg, „weil das der Grundstein für unseren Auftritt am Sonntag in Peißenberg ist“.

Verzichten muss der ESC jedoch auf Topscorer Ondrej Horvath und Torhüterin Johanna May (beide krank); ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Verteidiger Dominic Fuchs. Mit von der Partie ist wieder Keeper Martin Morczinietz; eventuell gibt auch Jakob Heigl nach seiner Knieverletzung ein Comeback.