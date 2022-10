ESC kassiert drei Gegentore in drei Minuten

Von: Thomas Wenzel

Geschlagen geben mussten sich die River Rats um Daniel Bursch (li.) zum Bayernliga-Start der EA Schongau. © tw

Geretsrieder River Rats verlieren zum Saisonauftakt gegen die EA Schongau mit 3:7.

Geretsried – Verpatzte Premiere für den neuen Trainer Stefan Roth: Zum Bayernliga-Start haben die Geretsrieder River Rats am Sonntag eine herbe 3:7 (1:2, 2:3, 0:2)-Heimniederlage gegen die EA Schongau hinnehmen müssen. Dass die Mannschaft krankheitsbedingt unter der Woche kaum trainieren konnte, wollte der Coach nicht als Entschuldigung gelten lassen: „Wir hatten heute drei komplette Blöcke auf dem Eis. Da müssen sich eben die Leute reinhängen, die sonst nicht in der ersten Reihe stehen.“ Der ESC sei jedoch über 60 Minuten betrachtet die schlechtere Mannschaft gewesen: „Wir waren zu wenig effizient.“

Denn chancenlos waren die Hausherren keineswegs. Allerdings hatte man häufig den Eindruck, dass die Schongauer körperlich und geistig einen Ticken schneller waren. So lagen die River Rats, bei denen Florian Strobl, Klaus Berger und Dominic Fuchs fehlten, nach zwölf Minuten mit 0:2 zurück. Allmählich kam die Mannschaft schließlich in Schwung und durch Ondrej Horvath zum 1:2 (16.). Als Marek Haloda kurz nach Wiederbeginn der Ausgleich gelang, „haben wir gedacht, dass es jetzt aufwärts geht“, so Stefan Roth. Doch drei vermeidbare Schongauer Treffer innerhalb von nur drei Minuten bedeuteten den vorzeitigen Knockout für die Rats, auch wenn Daniel Merl noch auf 3:5 verkürzte (34.).

Im Schlussabschnitt schraubten die Mammuts ihre Führung rasch auf 7:3 hoch. Geretsried besaß in den letzten zehn Minute insbesondere im Powerplay gute Möglichkeiten, blieb jedoch ohne Ausbeute. „Das war ein gutes Unterzahl-Training für uns“, witzelte EAS-Trainer Rainer Höfler.

River Rats - Schongau 3:7 (1:2, 2:3, 0:2). - Tore: 0:1 (7:01) F. Höfler (5-4), 0:2 (11:12) Klein (5-4), 1:2 (15:41) Horvath (May 5-4), 2:2 (22:32) Haloda (Horvath 5-4), 2:3 (24:52) Gagnon, 2:4 (25:03) Velebny (5-4), 2:5 (26:57) F. Höfler (5-4), 3:5 (33:38) Merl (Horvath), 3:6 (40:55) Maucher, 3:7 (44:49) Klein (5-4). – Strafminuten: ESC 18, EAS 26. – Zuschauer: 327.