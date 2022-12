ESC: Neue Taktik für mehr Tore

Von: Thomas Wenzel

Mehr Stabilität für die Defensive: Im heutigen Heimspiel gegen Ulm stehen den River Rats sowohl Marek Haloda (Mi.) als auch Bernhard Jorde wieder zur Verfügung. © hans lippert

Mit dem Überraschungsteam aus Ulm bekommen es die Geretsrieder River Rat im Heimspiel an diesem Freitag zu tun. Nachteil: Torjäger Ondrej Horvath fällt krankheitsbedingt aus.

Geretsried – Die Enttäuschung stand Hans Tauber jun. ins Gesicht geschrieben. Mit 2:5 hatte das Geretsrieder Eishockeyteam am vergangenen Freitag das erste Rückrunden-Match der Bayernliga gegen den ERSC Amberg verloren. „Das hat mich richtig gefuchst“, bekannte der ESC-Trainer noch Tage später. Schließlich hatten sich die River Rats so viel vorgenommen, wollten vieles besser machen als in der leicht verkorksten Hinrunde. „Wir hatten sehr gut trainiert, konnten das ganze aber nicht auf dem Eis umsetzen“, bedauerte der Coach.

Auch in der laufenden Woche suchte Tauber wieder das Gespräch mit seinen Leistungsträgern, versuchte zu ergründen, wo der Hund begraben liegt. Die jüngsten Partien seien alle nach einem ähnlichen Schema verlaufen: Der ESC startet furios, kreiert Chance und um Chance, doch der Gegner schießt das erste Tor. „Sobald wir einen Gegentreffer kassieren, fällt unser Konzept wie ein Kartenhaus ins sich zusammen“, hat Tauber beobachtet.

Grund genug, um für das Heimspiel an diesem Freitag um 19.30 Uhr gegen den VfE Ulm/Neu-Ulm taktisch etwas Neues zu versuchen. „Wir werden offensiv etwas anders spielen“, verrät der Trainer. „Dann schauen wir mal, ob das effizienter ist.“ Die 3:4-Niederlage bei den Schwaben am 21. Oktober wurmt ihn immer noch, zumal die River Rats bis zum Beginn des Schlussabschnitts gleichauf waren. Aber die Donau Devils sind nicht umsonst die Überraschungsmannschaft der Saison, haben zuletzt daheim Peißenberg (2:1) sowie Schongau (5:2) geschlagen und stehen auf dem vierten Tabellenplatz. „Wir müssen 60 Minuten lang defensiv gut stehen“, betont Tauber. Zugleich gelte es hinten gegen die beiden tschechischen VfE-Topscorer Martin Podesva und Dominik Synek „hartes Eishockey“ zu spielen.

Auf seinen besten Scorer muss der ESC erneut verzichten: Ondrej Horvath konnte krankheitsbedingt die ganze Woche über nicht trainieren. Auch Jakob Heigl muss wegen Knieproblemen pausieren. Dafür wird die Geretsrieder Defensive stabilisiert: Die zuletzt erkrankten Marek Haloda und Bernhard Jorde sind gegen Ulm wieder mit von der Partie.