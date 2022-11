ESC: Powerplays nicht konsequent genutzt

Auf einen Auswärtssieg durften die River Rats nach dem zwischenzeitlichen 2:1 durch Dominic Fuchs (re.) hoffen, doch am Ende verloren sie in Amberg mit 2:4.

Eishockey Bayernliga

Von Thomas Wenzel

Beim ERSC Amberg kassierten die Geretsrieder River Rats am Sonntag eine bittere 2:4-Niederlage - obwohl sie 40 Minuten lang das bessere Team waren.

Amberg/Geretsried – Der Sonntagsausflug des Geretsrieder Eishockeyteams ins 230 Kilometer entfernte Amberg hat sich nicht gelohnt: Die River Rats verloren ihr Bayernliga-Match mit 2:4 (1:0, 0:1, 1:3) und holten damit nur einen Punkt an diesem Wochenende. „Wir waren über 40 Minuten lang die bessere Mannschaft“, berichtete Trainer Hans Tauber jun.. Letztendlich sei man jedoch gescheitert, „weil wir unsere Vielzahl an Chancen nicht genutzt haben und die Powerplays nicht konsequent zu Ende gespielt haben“.

Vor 467 Zuschauern entwickelte sich schnell ein kampfbetontes Match. Die defensiv ausgerichteten Geretsrieder mussten weiterhin ohne Torwart Martin Morczinietz sowie Jakob Heigl und Stephan Englbrecht auskommen; dafür war Benedikt May wieder dabei und Maximilian Freytag bekam seine Chance zwischen den Pfosten. „Er hat seine Sache sehr gut gemacht“, lobte Tauber. Trotz zahlreicher Überzahlsituationen dauerte es bis zur 18. Minute, ehe Daniel Bursch das 0:1 gelang.

Auch im zweiten Abschnitt waren Tore Mangelware, ehe Aron Schwarz nach 34 Minuten der 1:1-Ausgleich für den ERSC erzielte. Unmittelbar nach Wiederbeginn brachte zwar Dominic Fuchs die River Rats im Powerplay erneut in Führung (41.), doch innerhalb von nur eineinhalb Minuten drehte Amberg die Partie nach Toren von Lukas Salinger (52.) und Kevin Schmitt (53.). Der Kanadier Brett Mennear machte schließlich in der Schlussminute nach einem Break den 4:2-Heimsieg der Oberpfälzer perfekt. ESC-Coach Tauber: „Das ist schon extrem ärgerlich, wenn man so weit fährt und dann nichts mitnimmt, weil man die Tore nicht macht.“

ERSC Amberg - ESC Geretsried 4:2 (0:1, 1:0, 3:1) - Tore: 0:1 (17:12) Bursch (Haloda, May 5-4), 1:1 (33:15) A. Schwarz (F. Schwarz 4-5), 1:2 (40:31) Fuchs (Strobl, Rezac 5-4), 2:2 (51:29) Salinger (Krieger), 3:2 (52:50) Schmitt (Mennear 5-4), 4:2 (58:33) Mennear. – Strafminuten: ERSC 16, ESC 6.