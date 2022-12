ESC will seine Hausaufgaben erledigen

Eishockey Bayernliga

Von Thomas Wenzel schließen

Die Geretsrieder River Rats gehen am Freitag als Favorit ins Heimspiel gegen den EC Pfaffenhofen. Doch Trainer Hans Tauber jun. warnt vor dem Bayernliga-Schlusslicht.

Geretsried – Hans Tauber jun. hat noch einmal genau nachgerechnet. Vor einer Woche ging der Trainer des Geretsrieder Eishockeyteams davon aus, dass sein Klub mit 40 Zählern auf dem Konto die Qualifikation für die Bayernliga-Meisterrunde schaffen würde. „Mittlerweile sind vermutlich 43 Punkte nötig, um Platz acht zu erreichen“, sagt der 37-Jährige. Das rührt daher, dass nicht nur der direkte Kontrahent ESC Kempten einen Lauf hat, sondern die Tabellennachbarn allesamt noch Nachholspiele vor der Brust haben, in denen sie punkten können. Bedeutet also nach Adam Riese, dass die River Rats vier ihrer verbleibenden fünf Partien gewinnen müssten – eine schier unlösbare Aufgabe angesichts von starken Gegnern wie Königsbrunn, Schongau und Peißenberg. „Wichtig ist jetzt, dass wir locker an die Sache herangehen“, betont der Coach und ergänzt: „Und, dass wir unsere Hausaufgaben machen.“

Dazu gehört sicherlich auch ein Heimsieg am heutigen Freitag im Match gegen den EC Pfaffenhofen (19.30 Uhr). „Klarer Fall, wir sind der Favorit“, sagt Tauber vor dem Duell gegen das Tabellenschlusslicht. Einen lockeren Spaziergang werden die Geretsrieder wohl nicht absolvieren: „Ans Hinspiel habe ich ganz schlechte Erinnerungen“, sagt der Trainer. 3:4 hieß es nach dem zweiten Drittel – Tauber, damals gerade mal eine Woche im Amt, musste erstmals laut werden in der Kabine. Ein mühsamer 7:5-Sieg des ESC war das Resultat.

Pfaffenhofen hat mittlerweile zwar den ersten Saisonsieg (4:1 gegen Schweinfurt), aber auch sechs zweistellige Niederlage auf dem Konto. „Sie bereiten sich auf die Abstiegsrunde vor“, weiß Tauber. Mit Stefan Teufel haben die Icehogs einen neuen Übungsleiter, dazu mit dem Slowaken David Hornak und Jan Tlacil aus Tschechien zwei neue Kontingentstürmer. „Das ist jetzt wieder ein unbekannter Gegner für uns“, warnt der Geretsrieder Trainer. Dennoch führe an einem Sieg kein Weg vorbei: „Wir wollen uns Selbstvertrauen holen – egal, wo es nach der Vorrunde für uns weitergeht.“