HSG Isar-Loisach: Fatale Schlussminuten kosten den Sieg

Von: Patrick Staar

Nervenstark: Marco Reimann traf gegen die HSG Würm-Mitte nur einmal aus dem Spiel heraus, dafür versenkte er alle fünf Siebenmeter. © patrick staar

Es waren erneut fatale Schlussminuten: Die HSG Isar-Loisach verspielt beim 27:28 gegen Würm-Mitte II erneut eine klare Führung.

Wolfratshausen – Bei den Handballern der HSG Isar-Loisach ist es wie verhext. Vor drei Wochen führten sie in Kaufbeuren bis zur 40. Minute mit 17:14 – und verlor am Ende deutlich. Nicht besser lief es anschließend im Heimspiel gegen Weilheim: Hier verspielte die HSG in den letzten acht Minuten einen Fünf-Tore-Vorsprung. Ähnlich bitter verlief nun das Heimspiel gegen die Reserve der HSG Würm-Mitte: Diesmal führte das Team um Spielertrainer Adrian Marcu 59 Minuten lang. Und am Ende setzte es doch wieder eine 27:28-Niederlage. „Alles wie immer“ , kommentierte Marcu. „Wir haben gut gekämpft, aber wir machen in den letzten zehn Minuten Fehler, die uns den Sieg kosten.“

„Zack“ - und Trainer Marcu hat ein Lock im Muskel

Marcu selbst war von der Partie schwer gezeichnet, nur humpelnd konnte er das Spielfeld verlassen. Die Verletzung hatte er sich gleich in der ersten Aktion zugezogen: Nach nicht einmal zwei Minuten Spielzeit tankte er sich durch und traf zum 1:1. Danach konnte er nicht mehr ohne fremde Hilfe aufstehen. „Ich kann gar nicht erklären, wie’s passiert ist“, sagte der Spielertrainer. „Plötzlich hat es im linken Fuß „zack“ gemacht, und jetzt habe ich ein kleines Loch im Muskel.“ Marcu dürfte damit für den Rest des Jahres ausfallen.

Torhüter Aßmayr hält bravourös

Sein Ausfall tat weh, da die HSG ohnehin nur zehn Feldspieler aufbieten konnte. Dafür schlug sich die Mannschaft aber recht wacker. Torhüter Jörg Aßmayr hielt gegen den Tabellendritten, was zu halten war. Die Abwehr stand – auch dank des wiedergenesenen Patrick Friedrich – recht solide. Der Abschluss klappte lange Zeit ordentlich. Florian Seemann traf aus fast allen Lagen und brachte es am Ende auf fünf Treffer. Marco Reimann bewies Nervenstärke und versenkte alle fünf Siebenmeter. So führte die HSG zur Halbzeit klar mit 15:11 und in der 57. Minute immer noch mit 27:25.

Doch damit hatten die Gastgeber ihr Pulver verschossen. Ein Fehlpass, ein Fehlwurf von Isar-Loisach, zwei Tore von Würm-Mitte – und schon stand es 27:27. Und dann senkte sich ein eigentlich schöner Lupfer von Moritz Herrmann knapp neben dem Tor, Florian Seemann traf, nachdem er gefoult worden war, nur den Pfosten: Kleinigkeiten sorgten dafür, dass die Gastgeber doch wieder geschlagen das Feld verließen.

In den letzten zehn Minuten war irgendwie die Luft raus

„In den letzten zehn Minuten war irgendwie die Luft raus“, analysierte Adrian Marcu. „Vielleicht müssen wir anders trainieren oder anders wechseln.“ Abgesehen davon sei „alles okay“ gewesen, meint der Coach. „Jörg Aßmayr war unser stärkster Mann, obwohl er studiert und nicht oft trainieren kann.“ Auch der Rest der mit Nachwuchs- und Reservespielern bestückten Mannschaft habe gut gespielt. „Es war klar, dass das ein Arbeitsjahr wird, nachdem uns im Sommer die drei stärksten Spieler verlassen haben.“

Nun müsse man Geduld haben und auf die Zeit nach Weihnachten warten. Marcu dürfte dann seine Muskelverletzung auskuriert haben, und Top-Werfer Lukas Neumüller ist zurück von seiner Weltreise.

HSG Isar-Loisach – HSG Würm-Mitte 27:28 (15:11): Mihai (T), Sadowski 1, Friedrich 3, Borgmann, F. Seemann 5, K. Seemann, Reimann 6 (5/5), Bilobrk (T), Knierim 2, Marcu 1, Jansen 3, Aßmayr (T), M. Herrmann 1.