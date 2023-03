Flaute bei den River Rats: „Zu wenig Druck aufs gegnerische Tor“

Eishockey

War es früher beim Eishockey einfacher, Tore zu erzielen? Gerhard Herrmann (71), langjähriger Stürmer des TuS Geretsried, zu den Problemen der River Rats, ihre Vielzahl an Chancen zu verwerten.

Geretsried – Mehr als vier Mal knallte der Puck am Sonntag allein im ersten Drittel gegen Latte und Pfosten des Pfaffenhofener Gehäuses, in den weiteren Abschnitten feuerten die Geretsrieder Eishockeystürmer die Scheibe dutzendfach am gegnerischen Kasten vorbei oder fanden in ECP-Keeper Patrick Weiner ihren Meister. Entsprechend sauer war Hans Tauber jun. nach der 3:4-Niederlage, die seine Mannschaft in der Verlängerung hinnehmen musste (wir berichteten). „Bei den vielen Chancen, die wir uns erarbeiten, müssen einfach viel mehr Tore fallen“, kritisierte der ESC-Trainer. „Das ist einfach sehr, sehr ärgerlich, denn dieses Spiel hätten wir schon im zweiten Drittel klar machen können.“

Tatsächlich hatten die River Rats in der Bayernliga-Vorrunde mit 105 erzielten Treffern einen ordentlichen Schnitt, wenngleich auch da bei der Vielzahl an Möglichkeit weitaus mehr drin gewesen wären. Einer, der immer wusste, wo das gegnerische Tor stand, war Gerhard Herrmann. Von 1968 bis 1984 spielte der Stürmer für den TuS Geretsried, machte den Aufstieg des Vereins von der Kreisklasse bis in die 2. Bundesliga Süd mit. Insgesamt 475 Partien hat der heute 71-Jährige in dieser Zeit bestritten und kam dabei auf stolze 315 Tore – die drittmeisten in der ewigen Torjägerliste hinter Hubert Jellen (378) und Troy Thrun (319). Sportredakteur Thomas Wenzel fragte den langjährigen TuS-Trainer und -Funktionär sowie aktuellen Verfasser des Stadionhefts nach seinen Eindrücken von der Tribüne aus.

Herr Herrmann, wie sehen Sie das: Hat der ESC ein Stürmerproblem?

Lustig, genau über diese Frage habe ich gerade heute Mittag mit meinem langjährigen Trainerkollegen und früheren Mitspieler Jochen Sternkopf diskutiert.

Mit welchem Resultat?

Sicherlich fallen angesichts der Menge an Chancen zu wenig Tore. Aber die Spieler dürfen nicht nur jammern, sondern müssen sich auch Gedanken machen, woran das liegt.

Und woran liegt es?

Meiner Meinung nach wird zu wenig Druck auf das gegnerische Tor ausgeübt. Immer kommt noch ein Pass und noch ein Pass. Und es findet viel zu wenig Arbeit vor den Torräumen statt. Man darf nicht vergessen, dass heutzutage die meisten Treffer durch Nachschüsse erzielt werden. Was ich ebenfalls vermisse, ist eine gesunde Härte in den Zweikämpfen.

Man kann aber nicht sagen, dass die Mannschaft schlecht spielt?

Nein, gar nicht. Es ist eigentlich schade, dass wir nicht den Sprung unter die Top-Acht in die Meisterrunde geschafft haben. Die Mannschaft spielt schlichtweg unter ihren Möglichkeiten.

Woran erkennen Sie das?

Meiner Beobachtung nach ist sehr viel stimmungsabhängig. Wenn’s läuft, dann läuft’s gut – wenn nicht, dann entsteht auf dem Eis schnell eine gewisse Unzufriedenheit.

Sie selbst waren zu aktiven Zeiten ein echter Torjäger. War es früher einfacher, Tore zu erzielen?

Nein, auch nicht. Ich muss dazu sagen, dass viele meiner Treffer von mir abgefälschte Schüsse waren. Allerdings waren das alles abgesprochene Aktionen mit den Stürmerkollegen. Und von meiner Arbeit vor dem gegnerischen Tor habe ich dann bei Nachschüssen profitiert.

Toreschießen ist auch Willenssache, oder?

Absolut. Da muss man als Stürmer auch mal etwas eigenwillig sein und das Tor auch unbedingt machen wollen – egal, ob im Training oder im Spiel. Das sehe ich im aktuellen ESC-Team auch zu wenig mit Ausnahme vielleicht von Ondrej Horvath.