Harte und eisige Wettkampfspur für die Langlauf-Schüler

Freude auf den Schulwettkampf nach zweijähriger Corona-Pause: Insgesamt sind 109 Schüler und Schülerinnen in die Klassisch-Loipe bei Fraßhausen gestiegen, um sich über drei oder vier Kilometer zu messen. Leistungsgefälle zwischen Hobby- und Vereinsläufern Stark kupiertes Gelände über drei und vier Kilometer © Ewald Scheitterer

Gute Bedingungen hatten Mädchen und Buben, die an der Kreismeisterschaft im Ski-Langlauf teilgenommen haben. Die Sieger in Fraßhausen hießen Annemarie Günthner und Johannes Gatter.

Fraßhausen/Bad Tölz-Wolfratshausen – „Das Wichtigste ist doch, dass jeder Starter zumindest annähernd gleiche Bedingungen vorfindet“, sagte Markus Aichler, der Vorsitzende des ausrichtenden SC Moosham und zugleich Streckensprecher bei der Kreismeisterschaft der Schulen im Skilanglauf. Da der Wettkampf in Fraßhausen am Dienstagvormittag stattfand, griffen er und seine Helfer am Montagabend noch einmal zur Schaufel.

Das hat der harten und eisigen Wettkampfspur ausgesprochen gutgetan. „Wirklich gut zu laufen“, war allenthalben zu hören. War die Strecke zur Saisoneröffnung am Sonntag durch den lockeren Pulverschnee noch ziemlich stumpf, so präsentierte sie sich beim Wettbewerb richtig schnell.

Auffällig waren die Leistungsunterschiede zwischen den Hobbyklassen und den kleinen Vereinsläufern. Während Letztere bereits die eine oder andere Trainingseinheit absolviert hatten, standen einige der anderen Langläufer ganz offensichtlich zum ersten Mal in diesem Winter auf den schmalen Latten. „So soll es aber auch sein, dass man die Unterschiede erkennt. Dafür ist diese Kreismeisterschaft eine Veranstaltung, bei der jedes Kind, das Lust dazu hat, mitmachen kann“, befand der Mooshamer Organisationschef Andreas Hörburger. „Eigentlich sollte man sie ja gar nicht laufen lassen. Denn wenn sie sich so einen schludrigen Stil angewöhnen, hat man wirklich zu tun, um es ihnen dann wieder auszutreiben“, grantelte der Lenggrieser Langlauf-Papst Ernst Strobl ein wenig. Laura Bergmann, die Schul-Obfrau im Landkreis für den Langlaufsport von der Mittelschule Dietramszell freute sich indessen, dass seit 2019 und der Corona-Pause endlich wieder eine Meisterschaft für die Schulen durchgeführt werden konnte.

Insgesamt nahmen 109 Buben und Mädchen das Rennen auf dem stark kupierten Gelände beim Kögl in Fraßhausen auf, um die Strecke im klassischen Stil (Diagonal) zu bewältigen. Bis zum Jahrgang 2014/15 mussten die Kinder eine Drei-Kilometer-Schleife absolvieren. Hier war Marlene Gerg (Jahrgang 2015) von der Grundschule Lenggries in 13:07 Minuten sogar schneller als Tim Rohde (Jahrgang 2014) von der Grundschule Bad Tölz-Süd, der 13:18 Minuten benötigte.

Über die vier Kilometer-Distanz standen die Sieger eigentlich von vorne herein fest: Entweder Oskar Metzger oder der drei Jahre ältere Johannes Gatter. Die beiden Tölzer Gymnasiasten legten sich dann auch entsprechend ins Zeug. Während Metzger in 12:13 Minuten schon eine starke Zeit ablieferte, legte Gatter noch einen drauf und stellte in 11:22 Minuten die Tagesbestzeit auf. Die gelang bei den Mädchen der Gaißacherin Annemarie Günthner in 14:48 Minuten für die Realschule Hohenburg.