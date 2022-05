HSG-Herren: Die Landesliga kommt immer näher

Von: Patrick Staar

Gewohnt stark im Tor: Bartosz Przybylak war beim Sieg in Ottobeuren ein wichtiger Rückhalt für die HSG. © P. staar

Auch im dritten Spiel der Aufstiegsrunde ließ sich die HSG Isar-Loisach nicht stoppen und gewann am Samstagabend souverän mit 33:24 bei der Reserve des TSV Ottobeuren. Die Handballer aus Wolfratshausen und Geretsried übernehmen damit die Tabellenführung und kommen der Landesliga immer näher.

Ottobeuren/Geretsried – Die Hausherren haben keine Unterstützung von ihrer ersten Mannschaft bekommen und „viele alte Spieler“ eingesetzt, sagt Trainer Adrian Marcu. Nur neun Minuten lang konnte der TSV die Partie ausgeglichen gestalten, dann zog die HSG unaufhaltsam davon und führte zur Halbzeit bereits mit 17:13. Nach dem Seitenwechsel vergrößerte sich der Vorsprung kontinuierlich und geriet nie ernsthaft in Gefahr. So konnte die HSG Kraft sparen, und Aushilfs-Coach Alexander Schmid gab allen Spielern reichlich Einsatzzeit. Der für den Notfall mitgereiste Konstantin Seemann durfte sich zurücklehnen und in Ruhe seine Knöchelverletzung auskurieren.

Um aufzusteigen müsse sein Team alle Aufstiegsrundenpartien gewinnen, sagt Adrian Marcu: „Alle Spiele sind für uns wie ein Finale. Entsprechend motiviert und konzentriert waren wir.“ Allen seinen Spielern stellt der HSG-Coach ein gutes Zeugnis aus. Die Jungspunde Lukas Neumüller und David Wolfgart haben sehr stark agiert; Markus Hohenreiter habe in der Abwehr nichts anbrennen lassen. Florian Seemann habe trotz reduzierten Trainingsumfangs eine perfekte erste Halbzeit gespielt: „Es war sein Tag.“ Patrick Friedrich habe ausnahmsweise auf halb rechts gespielt und viele schöne Tore geworfen. Gleich neun Treffer steuerte Philip Teubert zum Sieg bei – nach Bastian Wolfgart ist er der erfolgreichste Torschütze der Aufstiegsrunde. Im Tor wechselten sich Bartosz Przybylak und Marcel Dinebier ab und zogen Ottobeuren den Nerv.

„Ich hoffe, dass alle gesund und konzentriert bleiben“, sagt Marcu. Die nächste Aufgabe hat es nämlich in sich: Am kommenden Samstag (18.30 Uhr) tritt die HSG bei der SG Kaufbeuren an, die bisher ebenfalls nur vier Minuspunkte hat.

HSG Isar-Loisach/Herren: Przybylak (T), D. Wolfgart 2, Teubert 9, K. Seemann, Reimann 3, Dinebier (T), Friedrich 3, Marcu 1, F. Seemann 6, Neumüller 2, Hohenreiter 2, Herrmann, B. Wolfgart 5 (3/4).

