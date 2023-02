HSG Isar-Loisach verliert nie die Konzentration

Von: Patrick Staar

Teilen

Jederzeit alles im Griff: Die HSG-Spieler (v. li.) Alperen Tokmak, Lukas Neumüller und Torhüter Antonio Bilobrk (hi.) sorgen für einen souveränen Sieg der Geretsrieder und Wolfratshauser Handballer in Gilching. © Patrick STaar

Bezirksoberligist HSG Isar-Loisach siegt souverän mit 24:17 beim harmlosen TSV Gilching.

Wolfratshausen/Geretsried – Wer wissen will, was man unter einer „Mannschaft mit einer breiten Brust“ versteht, der muss einfach nur der HSG Isar-Loisach beim Handballspielen zusehen. Beim 24:17 (10:6)-Erfolg in Gilching dominierte die HSG von der ersten bis zur letzten Spielminute und ließ nie einen Zweifel daran aufkommen, wer als Sieger den Platz verlassen wird. Das einzige Manko: Bei einer besseren Chancenverwertung hätte der Sieg noch wesentlich deutlicher ausfallen können. „Wir haben nie die Konzentration verloren – das war echt gut“, resümiert Trainer Manuel Sauer.

Gilching rennt gegen HSG-Wand

Am Anfang schien es so, als renne Gilching gegen eine Wand an. Mal blockte die aufmerksame Abwehr um Konstantin Seemann die Würfe ab, mal zielten die Gilchinger daneben. Und wenn doch mal ein Wurf durchkam, war er die sichere Beute von Torhüter Antonio Bilobrk. Gerade mal zwei Gilchinger Torerfolge ließ die HSG in den ersten 15 Minuten zu. Zur Halbzeit führte die HSG mit 10:6. „Die Abwehr hat das echt gut gemacht“, bilanzierte Trainer Manuel Sauer. „Dass so wenige Tore gefallen sind, lag aber auch am Gegner – die haben im Angriff nicht viel hinbekommen.“

Zwei Strafminuten für Konstantin Seemann

So etwas wie Spannung kam lediglich Mitte der zweiten Halbzeit auf, als sich die Gastgeber bis auf 12:15 heranarbeiteten und dann auch noch Konstantin Seemann zwei Strafminuten kassierte. In dieser kritischen Phase schickte Sauer seine flinksten Spieler aufs Feld. Zwar kassierte die HSG zwei Gegentreffer, doch im Angriff ergriff Alperen Tokmak die Initiative und schloss zwei Sololäufe mit dem Kopf durch die Wand erfolgreich ab. Sehr zum Ärger von TSV-Torhüter Peter Vogel, der wie Rumpelstilzchen um die Auswechselbank hüpfte und gesten- und wortreich die Lücken in der Gilchinger Abwehr beklagte.

Nur 3 Gilchinger Treffer in letzter Viertelstunde

Der Rest war Formsache. In den letzten 15 Minuten ließen die HSG-Abwehr und Antonio Bilobrk wiederum nur drei Gegentreffer zu, und so lautete der Endstand 24:17. „Antonio hat ein wirklich gutes Spiel gemacht“, lobt Sauer. Dass der Schlussmann seine Form in den vergangenen Wochen kontinuierlich steigern konnte, hänge auch mit der Abwehr zusammen, die nun viel solider steht als noch vor ein paar Wochen: „Das ist ein Geben und Nehmen. Torhüter und Abwehr geben sich gegenseitig Vertrauen.“ Bilobrk habe Talent, und das komme nach seiner langen Spielpause nun wieder zurück.

Begeistert ist Sauer auch von seinen anderen Jungspunden, die immer besser in Tritt kämen und auch Spielzeit in kritischen Phasen bekommen. Lediglich mit der Chancenverwertung hadert Sauer etwas. Zehn Tore bis zur Halbzeit seien bei so einem dominanten Auftritt zu wenig, findet er: „Man muss aber auch den Gilchinger Torhütern Respekt zollen – die haben viele Hundertprozenter rausgeholt.“

TSV Gilching - HSG Isar-Loisach 17:24 (6:10)

HSG: Bilobrk (T), Neumüller 2, Borgmann, Schmid 1, Tokmak 5, Seemann, Reimann 7 (4/4), Aßmayr (T), Baumann 4, Cramer 1, Sadowski 1, Jansen 2, Hohenreiter 1.