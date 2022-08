Königsdorfer Johann Lenz ist Deutscher Meister bis 90 Kilo

Judoka Johann Lenz vom TSV Großhadern. © 24

Der Königsdorfer Judoka Johann Lenz, der für den TSV Großhadern auf die Tatami geht, ist neuer Deutscher Meister. Er setzte sich in der Klasse bis 90 Kilogramm gegen die Konkurrenz durch.

Königsdorf - Johann Lenz ist neuer Deutscher Judomeister in der Klasse bis 90 Kilogramm. Der 22-Jährige vom TSV Großhadern war bei den Einzelwettbewerben der Frauen und Männer in Stuttgart als Favorit an den Start gegangen. Nach dreimal Bronze und einer Silbermedaille, die er bei den bisherigen Deutschen Meisterschaften geholt hatte, setzte er sich auch selbst unter Druck. Denn diesmal sollte es Gold werden.

Knieverletzung auskuriert

Obwohl der Königsdorfer gerade erst eine Knieverletzung auskuriert hatte, fühlte er sich an diesem Tag fit und mental stark. Lenz wurde seiner Favoritenrolle gerecht, gewann alle seine Kämpfe vorzeitig und kämpfte sich souverän bis ins Finale vor. Dort ließ er auch seinem Kontrahenten Gabriel Berg (Leverkusen) keine Chance und ergatterte nach dem dritten Platz im Vorjahr nun den Titel.

Auch im Nationalkader vertreten

Zudem unterstrich der Medizinstudent aus Schönrain seine Position im Nationalkader und bewies, dass ihm der Sprung aus der Altersklasse U23 zu den Männern eindrucksvoll gelungen ist. In diesem Jahr stehen für noch diverse internationale Wettkämpfe und Trainingscamps im Terminkalender.