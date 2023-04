HSG-Sieg: Junge Manndecker bringen die Wende

Von: Patrick Staar

Kompaktes Abwehr-Bollwerk: Lukas Neumüller, Marco Cramer, Konstantin Seemann, Timo Pauls, Julian Baumann und Moritz Herrmann (v. li.) fangen einen Freiwurf des Immenstädters Jonas Becker ab. FOTO: PATRICK STAAR © PATRICK STAAR

Viermal hintereinander hatten die Männer der HSG Isar-Loisach zuletzt nicht gewonnen, doch nun meldete sich die Mannschaft eindrucksvoll zurück und fieselte den in der Tabelle besser platzierten TV Immenstadt mit 36:26 ab. „Das haben wir uns verdient“, urteilte Trainer Manuel Sauer. „Schön, dass wir solch ein Spiel mal mit zehn Toren Unterschied gewinnen.“

Die HSG hatte lange Zeit große Probleme, die Gäste in den Griff zu bekommen. Patrick Jamaine Harris und Jonas Becker spazierten ein ums andere Mal durch die HSG-Abwehr und waren kaum zu stoppen. Im Angriff scheiterte die HSG immer wieder an TV-Schlussmann Simon Weigl. So führte Immenstadt nach 25 Minuten mit 15:13. Die Gastgeber nahmen eine Auszeit. Becker und Harris seien so stark, dass sie „locker mindestens eine Klasse höher spielen könnten“, ist Sauer überzeugt.

Immenstädter Torschützen in Manndeckung

Interessant waren die taktischen Manöver, die nun folgten. Die HSG-Jungspunde Lukas Neumüller und Timo Pauls nahmen die beiden Immenstädter Dauer-Torschützen in Manndeckung. Torhüter Weigl rannte bei nahezu jedem Immenstädter Angriff nach vorne und schaltete sich als Ballverteiler in die Angriffe ein. Dies klappte einige Minuten recht gut. Nach 36 Minuten führten die Gäste immer noch mit 19:18.

Partie kippt innerhalb sechs Minuten

Doch dann hatte sich die HSG auf das ungewöhnliche Angriffsspiel eingestellt, und innerhalb von sechs Minuten kippte die Partie. Neumüller und Pauls gestatteten ihren Gegenspielern keinen Zentimeter Spielraum mehr. Die HSG gelang es immer öfter, die Immenstädter Angriffe abzufangen. So kamen die Hausherren zu einfachen Treffern, indem sie die Bälle ins verwaiste Immenstädter Tor warfen. Als Weigl dann auch noch mit einem Distanzwurf scheiterte und sich auswechseln ließ, schwand der Widerstand der Gäste. Nach 42 Minuten führte die HSG schon mit 24:19, nach 52 Minuten mit 31:22 und drei Minuten vor Schluss sogar mir 36:23. Der Endstand lautete 36:26. „Immenstadt hat eine tolle Mannschaft“ lobte Sauer. „Sie sind abgeklärt, haben uns Paroli geboten, obwohl wir gut gespielt haben.“ Beeindruckt war er auch vom offensivfreudigen Immenstädter Torhüter: „Respekt, dass er in der Offensive so stark spielt.“

Sadowski liefert Bombenspiel ab

Neumüller und Pauls hätten ihre Aufgabe als Manndecker gut gelöst, Torhüter Jörg Aßmayr habe einige wichtige Bälle gehalten. Besonders freut sich Sauer, dass es der HSG immer besser gelingt, die jungen Spieler zu integrieren. So habe der sechsfache Torschütze Tim Sadowski ein „Bombenspiel“ abgeliefert: „Er macht gute Würfe, und jetzt hat er auch das nötige Selbstvertrauen.“ Julian Baumann zeichnete sich als treffsicherer Siebenmeter-Schütze aus.

Dass seine Mannschaft so deutlich siegte, obwohl wichtige Spieler fehlten, zeige die Qualität des Kaders. Entsprechend optimistisch blickt Sauer dem nächsten Spiel am 29. April gegen den verlustpunktfreien Tabellenführer SC Unterpfaffenhofen-Germering entgegen: „Wenn wir da wieder so stark spielen, können wir mithalten.“

HSG Isar-Loisach – TV Immenstadt 36:26 (15:16)

HSG: Marcu 5 (2/2), Cramer 2, M. Herrmann 3, Pauls 3, Baumann 5 (4/5), K. Seemann 1, Reimann, Aßmayr T/1), Neumüller 7 (0/1), Sadowski 6, Jansen 3, Fraas.