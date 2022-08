Keilwerth über Laptop-Trainer: „Es reicht für einen guten Coach nicht aus, wenn er Lehr- und Trainingspläne aus dem Internet herunterlädt“

Von: Thomas Wenzel

Bereits seit 1998 besitzt der Geretsrieder Gerhard Keilwerth die UEFA-A-Lizenz des DFB und nimmt deshalb alle drei Jahren an der Tagung des Bunds Deutscher Fußballlehrer teil, die kürzlich in Dortmund stattfand.

Schon seit 1998 besitzt Gerhard Keilwerth die UEFA-A-Lizenz des Deutschen Fußballbunds. Seitdem nimmt der 56-jährige Geretsrieder alle drei Jahre an einer Tagung des Bunds Deutscher Fußballlehrer teil. Auch in Dortmund gab es interessante Themen und prominente Teilnehmer.

Dortmund/Geretsried – „Schön, dass wir jetzt wieder 80 Millionen Bundestrainer statt 80 Millionen Virologen haben“, witzelte FC Bayern-Profi Leon Goretzka kürzlich nach einem Länderspiel über die Fußball-Schlaumeierei in Deutschland. Den wahren Nachweis von Fachwissen konnten im Jahr 2021 immerhin 6350 Frauen und Männer erbringen, denn so viele neue Trainerlizenzen wurden vom Deutschen Fußballbund (DFB) ausgegeben. Einer, der seit vielen Jahren im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen als Coach aktiv ist (FC Geretsried, BCF Wolfratshausen II, SV Gelting) und auch regelmäßig an offiziellen Lehrgängen teilnimmt, ist Gerhard Keilwerth. Sportredakteur Thomas Wenzel sprach mit dem 56-jährigen Geretsrieder nach seiner Rückkehr von der Tagung des Bunds Deutscher Fußballlehrer in Dortmund.

Herr Keilwerth, welche Trainerlizenz besitzen Sie eigentlich?

Das ist die UEFA-A-Lizenz des DFB, die ich seit 1998 habe. Damit sie nicht verfällt, besuche ich alle drei Jahre einen Lehrgang. Dafür war ich schon in Berlin, Nürnberg und Düsseldorf sowie jetzt eben in Dortmund.

Was Ihnen als eingeschworenen BVB-Fan natürlich besonders gefallen haben dürfte?

Ja, klar. Ich war ja auch schon oft im Westfalen-Stadion.

Auf den Tagungen dürften sich wohl hauptsächlich professionelle Trainer tummeln?

Die Teilnehmer sind eigentlich bunt gemischt. Aber natürlich sind auch Prominente oder ehemalige Profispieler dabei. Dieses Mal habe ich zum Beispiel Olaf Thon kennengelernt. Das ist wirklich ein ganz herzlicher Mensch. Der frühere Schalker Flankengott Rüdiger Abramczik war auch da.

Kommt man schnell in Kontakt mit diesen bekannten Sportlern?

Ja, eigentlich schon. Das Thema Fußball vereint uns ja alle. Kennengelernt habe ich dieses Mal zum Beispiel die früheren St. Pauli-Spieler Klaus Thomforde und Markus „Toni“ Sailer, mit dem ich im selben Hotel war. Besonders gut habe ich mich mit dem früheren Stuttgarter und Bremer Profi Frank Verlaat verstanden.

Gut befreundet: der Geretsrieder Fußballtrainer Gerhard Keilwerth (re.) mit Ex-Profi Frank Verlaat, Vater von Löwen-Neuzugang Jesper. © privat

Wie kommt’s?

Sein Sohn Jesper spielt bei den Münchner Löwen. Und die hatten ja in der ersten DFB-Pokalrunde ausgerechnet meine Dortmunder zu Gast.

Und was stand bei dieser Schulung auf der Tagesordnung?

Von 9 bis 16 Uhr gab es immer Vorträge, anschließend auf einem Trainingsgelände des DFB praktische Vorführungen.

Gab es bestimmte Schwerpunkte?

Das Leitthema hieß „Kompetenzentwicklung von Spielerinnen und Spielern“. Da ging es dann sowohl um die Nutzung technischer Hilfsmittel, individuelles Coaching oder medizinische und mentale Bereiche.

Ein straffes Programm. Wer waren die Referenten?

Viele verschiedene. Stefan Kuntz zum Beispiel, der türkische Nationaltrainer. Dazu U20-Bundestrainer Hannes Wolf. Außerdem wurde uns die Trainingsarbeit der Dortmunder U19-Junioren und des Oberligisten Union Nettetal vorgestellt. Aber auch Mediziner oder der langjährige Eishockeycoach Harold Kreis sind aufgetreten.

Kommt man denn mit den Experten auch ins Gespräch?

Absolut. Wir hatten zum Beispiel eine Diskussion mit Hannes Wolf darüber, warum es in Deutschland keine richtigen Mittelstürmer mehr gibt. Ich habe dann darauf hingewiesen, dass man im Training doch mehr auf Flanken setzen sollte. Das fand auch bei den berühmten Kollegen großen Anklang.

Was sind denn die neuesten Coaching-Trends?

Viele Übungsleiter sind zu sehr auf Koordinationsübungen fokussiert. Und es wurde empfohlen, vor allem im Nachwuchsbereich stattdessen lieber 45 Minuten lang Fußballspielen zu lassen.

Auch im unteren Amateurbereich sieht man immer mehr „Laptop-Trainer“, die selbst nicht lange aktiv am Ball waren, aber über viel Sachverstand verfügen. Wie stehen Sie dazu?

Prinzipiell kann jeder, der mit großer Leidenschaft bei der Sache ist, ein guter Trainer werden. Und man kann sich auch von jedem anderen Trainer etwas abschauen – was er gut und was nicht so gut macht. Aber natürlich reicht es für einen guten Coach nicht aus, wenn er Lehr- und Trainingspläne aus dem Internet herunterlädt.

Wie sieht es bei Ihnen aus: Es ist doch eher außergewöhnlich, dass man mit einer Bundesliga-Lizenz „nur“ in der Kreis- oder A-Klasse trainiert?

Mich hat das nie gestört. Momentan habe ich gar keinen Verein, bin auch nicht direkt auf der Suche. Seit Corona hat sich einiges geändert, leider nicht zum positiven. Ich habe den Eindruck, dass die jungen Leute nicht mehr mit dem nötigen Engagement bei der Sache sind. Da fehlt die halbe Mannschaft im Training, alle auf einmal fahren in den Urlaub oder es gibt noch am Spieltag morgens Absagen. Das beisst sich mit meiner Vorstellung vom Fußball. Wenn ich wieder irgendwo als Trainer oder Teammanager einsteige, dann muss die Mannschaft den Erfolg auch wirklich wollen.