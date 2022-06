Heißes Relegationsmatch: Keiner wird einen Meter herschenken

Klar die Oberhand behielt im letzten Punktspiel der SV Eurasburg-Beuerberg um Simon Huber (li.) gegen Florian Schuster (Schütze zum 0:1) und seine SF Egling-Straßlach; die Begegnung endete mit einen deutlichen 4:2-Sieg des SVE. © Rudi Stallein

Der SV Eurasburg-Beuerberg und die Sportfreunde Egling-Straßlach duellieren sich um letzten freien Platz in der Kreisklasse.

Eurasburg/Egling – Sie sind beide sehr spät aufgewacht. Erst in der Schlussphase der abgelaufenen Saison zeigten der SV Eurasburg-Beuerberg und die Sportfreunde Egling-Straßlach, dass sie das Zeug für die Kreisklasse haben. Nach der nunmehr definitiv letzten Partie dieser Spielzeit, wird einer von beiden eingestehen müssen, dass das Aufbäumen zu spät kam. Eine weitere Parallele der beiden Kontrahenten: Sie haben in der bisherigen Relegation zwar ansprechende Leistungen gezeigt, konnten sich aber letztlich nicht durchsetzen. Nun bietet sich eine letzte Chance in einem Spiel auf neutralem Boden: Am Donnerstagabend ab 18.30 Uhr stehen sich in Holzkirchen der SV Eurasburg-Beuerberg und die Sportfreunde Egling zum dritten Mal in dieser Saison in einem Pflichtspiel gegenüber.

Niederlagen in der ersten Relegationsrunde

Wenngleich die erste Relegationsrunde verloren ging, ziehen beide Trainer daraus Optimismus für dieses Alles-oder-Nichts-Spiel. „Durch Elfmeterschießen zu verlieren, ist immer bitter“, sagt SF-Trainer Florian Buchner, der am Spiel seiner Elf beim 5:7-Krimi in Warngau wenig auszusetzen hatte. Abgesehen davon, dass sie es versäumt hatte, in 120 Minuten Spielzeit ein einziges Tor zu erzielen – denn das hätte den Klassenerhalt bedeutet. „Aber die Stimmung ist nach wie vor sehr gut.“ Mit der Entwicklung der Mannschaft sei er zufrieden, so der Eglinger Interimscoach, der seinen Job dem letzten Auftritt der Sportfreunde in Eurasburg verdankt. Nach der 2:4-Niederlage Ende April, stellte Herbert Mühr sein Traineramt zur Verfügung. „Seit dem Weyarn-Spiel sind wir von Spiel zu Spiel besser geworden“, sagt Buchner. „Vor allem im Defensivverhalten hat sich die Mannschaft sehr gut entwickelt, es ist jetzt ein ganz anderer Ehrgeiz.“ Daran hatte es im April noch weit gefehlt.

ASC Geretsried effektiver als Eurasburg

Auch Felix Jung stellt fest, dass „die Stimmung wirklich gut ist“, trotz der zwei jüngsten Niederlagen (1:3, 0:3) gegen den ASC Geretsried. „Es ist schade, dass es in Summe ein 1:6 geworden ist, das spiegelt definitiv nicht die Spielverläufe wider. Wir waren zumindest drei Halbzeiten deutlich besser, als es vom Ergebnis aussieht“, sagt der SV-Coach. „Für unsere Verhältnisse waren das zwei ordentliche und sehr ansehnliche Spiele.“ Zwar räumt Jung ein, dass grundsätzlich „ein Klassenunterschied“ zum deutlich effektiveren und erfahreneren ASC erkennbar gewesen sei. Dennoch wertet er die Partien für seine Mannschaft als „zwei Schritte nach vorn“. Die Sportfreunde werde man zwar nicht auf die leichte Schulter nehmen. „Aber das ist eher unsere Kragenweite“, so der Eurasburger Trainer, der „ein krasses Spiel“ erwartet. „Es wird heiß hergehen, da wird keiner einen Meter herschenken“, ist er sicher.

Wir werden alles auf Sieg setzen.“

Personell hofft er, dass Christian Martner, im letzten Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten zweifacher Torschütze für den SV, nach seiner Außenbandverletzung zumindest für einen Kurzeinsatz wieder zur Verfügung steht. Bei den Sportfreunden fallen Florian Dissinger und Thomas Edelmann verletzt aus. Dafür kehren Torjäger Maximilian Heinrich und Hubert Oberhauser in den Kader zurück. „Es ist unsere letzte Chance, die müssen wir einfach nutzen“, sagt SF-Coach Buchner. „Wir werden alles auf Sieg setzen“, verspricht SV-Trainer Jung.

