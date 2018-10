Kochelsee-Schlehdorf kommt wegen Eigentor nicht über einen Punkt hinaus

Kreisklasse 3 kompakt

„Eigentlich haben wir zu Null gespielt“, bemerkte FC Kochelsee Schlehdorf-Coach Klaus Fahrner nach dem 1:1 beim ESV Penzberg, denn der Gegentreffer war ein Eigentor.

TSV Benediktbeuern – SV Uffing 1:2 (1:1)

Spielerisch war der Vorletzte mit dem Spitzenreiter durchaus auf Augenhöhe. Bereits in den ersten zehn Minuten verzeichneten sie etliche Torchancen. „Meine Burschen haben ein gutes Spiel mit viel Einsatz gezeigt“, attestierte TSV-Trainer Thomas Gärner seiner Elf. Allerdings fanden die Beurer kein probates Mittel, um Uffings Spielmacher Georg Kutter über 90 Minuten auszuschalten. Seiner Einzelaktion (71.) hatten die Gäste schließlich den Dreier zu verdanken. Entschlossen luchste er TSV-Kapitän Benedikt Guggemos den Ball ab und zirkelte ihn aus 25 Metern ins Kreuzeck. Pech hatten die Hausherren indessen bei der Gästeführung (23.), als Simon Gerg abstaubte. Kaum eine Minute später gelang Albert Schandl den Ausgleich. Danach ließen die Beurer kaum noch Uffinger Chancen zu. Dafür wäre Guggemos beinahe noch der Ausgleich gelungen. „Verdient wäre der allemal gewesen“, befand Gärner.

sts

ESV Penzberg – FC Kochelsee Schlehdorf 1:1 (0:1)

Mit einem Punkt erreichte der FCKS angesichts des dezimierten Kaders das gesteckte Mindestziel. Sogar ein weiterer Wunsch wurde Klaus Fahrner in gewisser Weise erfüllt. „Eigentlich haben wir zu Null gespielt“, bemerkte der FC-Trainer, denn der Penzbergs Ausgleich fiel nach einem Eigentor von Simon Wagner (59.). Ansonsten war es ein Unentschieden klassischer Prägung. Mit Vorteilen für die Gäste im ersten Durchgang, und dem Treffer durch Matthias Leiß (44.), aber auch wesentlich galligeren Platzherren nach Wiederbeginn. Tormann Florian Lantenhammer war es zu verdanken, dass die Gäste nicht mit leeren Händen nach Hause marschieren musste.

or

TSV Schäftlarn – TSV Peißenberg 0:2 (0:0)

Als eine Nummer zu groß entpuppte sich der Mitaufsteiger. „Die sind schon stark, da darf man schon verlieren“, musste David Balogh eingestehen. Dass der TSV-Coach bald wieder entspannt war, lag daran, dass er auch einige motivierende Ansätze bei seinem eigenen Team gesehen hatte. „30 Minuten waren wir gut geordnet und haben sehr strukturiert gespielt“, freut Balogh sich über eine starke Anfangsphase, in der der Gegner trotz spielerischen Übergewichts „kein einziges Mal vor unser Tor kam“. Nach dem Seitenwechsel genügten dem TSV aber zwei Chancen binnen sechs Minuten für den Sieg.

rst

FC Garmisch II – SV Eurasburg-Beuerberg 2:1 (1:1)

„Das Spiel darfst du nie und nimmer verlieren“, schimpfte Klaus Brand, nachdem sein letztes Aufgebot trotz starker Leistung und vieler Chancen mit leeren Händen da stand. Die Garmischer Führung egalisierte ein FC-Abwehrspieler selbst, als er nach Freistoß von Josef Geiger in den Ball rutschte. Bevor sich SVE-Torhüter Florian Heigl in der Nachspielzeit zum zweiten Mal geschlagen geben musste, vergaben Stefan Manhart und Felix Gellner beste Möglichkeiten. Die größte Chance zum Ausgleich vergab Manhart in der Nachspielzeit. „Das war eine sehr gute Leistung, aber wir waren heute hinten zu naiv und vorne zu fahrlässig“, so das Fazit von Brand.

rst

SV Münsing – ASV Eglfing 3:0 (1:0)

Wenn’s läuft, dann läuft’s. „Alles gut gelaufen“, stellte jedenfalls Christos Georgiadis nach dem zweiten 3:0-Sieg innerhalb von fünf Tagen erfreut fest. Die Gäste machten es seinem Team aber auch nicht allzu schwer. Ihr Spiel mit langen Bällen, kam den „in der Mitte präsenten“ kam den Hausherren entgegen, für die Sebastian Schönacher, nur neun Minuten nach seiner Einwechslung die 1:0-Pausenführung (36.) erzielte. Ein weiter Einwurf, der nach Zwischenstationen bei Simon Schmid und Florian Buchloh bei Csikos landete, ging dem vorentscheidenden 2:0 (69.) voraus. Endgültig entschieden war die einseitige Partie, als erneut Csikos zehn Minuten vor Schluss das 3:0 für Münsing erzielte.

rst