Kräfteverschleiß macht sich im zweiten Match bemerkbar

Durchhaltevermögen ist gefragt von den Tölzer Spielerinnen (hinten, v. li.): Francesca Cazzato, Denise Biller, Marie Gampenrieder, Julia Kammerer, Julia Steinbacher, (vorne) Vroni Oswald, Maja Siegle und Guia Patterlini. Beim nächsten Einsatz mit VSG-Spielerinnen © ka

Beim Landesliga-Auftakt müssen die Frauen der SG Tölz/Isar-Loisach zwei Niederlagen (0:3 und 2:3) einstecken. Neuzugang Francesca Cazzato überzeugt im Angriff.

Bad Tölz – Alle hatten auf diesen ersten Landesliga-Spieltag hingefiebert bei den Volleyballern des TV Bad Tölz und der VSG Isar-Loisach. Zuvorderst die Spielerinnen, die auf das Niveau der Landesliga gespannt waren; dann Trainer Mirko Panev, der nach einer alles andere als leichten Vorbereitung nicht so recht einschätzen konnte, wo sein Team steht. Und natürlich die zahlreich erschienenen Zuschauer – darunter der Tölzer Abteilungs-Chef Wolfram Fischer und einige ehemalige Spielerinnen.

Was ihnen vom neu zusammengestellten Team SG Bad Tölz-Isar-Loisach geboten wurde, war durchaus ansehnlich und mit einem bisschen Glück wäre ein erster Sieg möglich gewesen. Am Ende standen ein deutliches 0:3 gegen den TV Bad Grönenbach und ein unglückliches 2:3 gegen die Auswahl des FSV Marktoffingen.

Zu viele Annahmefehler im ersten Match

Dem ersten Match merkte man an, dass das Team kein einziges Vorbereitungsspiel in dieser Zusammensetzung absolviert hatte und die Abstimmung untereinander fehlte. Hinzu kam der gegnerische Aufschlagdruck, der es den SG-Mädchen schwer machte, den ersten Ball sauber zu Zuspielerin Maja Siegle zu bringen. Die von Panev geführte Statistik zeigte allein sieben Annahmefehler, die nicht aufzuholen waren. Andererseits gelang es auch nur einmal, mehr als einen Punkt bei eigenem Aufschlagspiel heraus zu holen. Und obwohl sich die Gastgeberinnen in den folgenden Durchgängen stabilisierten, war es letztlich die Eigenfehlerquote, welche den Spielverlust mit 0:3 (15:25, 18:25, 20:25) verursachte.

Rückkehrerin Kammerer auf der Libera-Position

Gegen Marktoffingen hatte Coach Mirko Panev umgestellt und Rückkehrerin Julia Kammerer auf die Libera-Position beordert. Statt ihrer gab Spielführerin Julia Steinbacher auf der Diagonale ihren Saisoneinstand. Diese taktische Maßnahme machte sich gleich erfolgreich bemerkbar. Gegen gut aufgelegte FSV-Damen stabilisierte sich die Annahme und es gelang, nach mehrmaligem Satzrückstand den ersten Satzball abzuwehren und bei Aufschlag von Neuzugang Francesca Cazzato den ersten Satz in der Landesliga mit 26:24 zu holen. Diesen Gewinn im Rücken legten die SG-Damen im zweiten Durchgang nochmals zu und erhöhten mit dem 25:19 auf einen 2:0-Vorsprung.

Heftige Gegenwehr in der Landesliga

Das hätte in der Bezirksliga vermutlich zum Sieg gereicht, doch in der Landesliga gibt sich kein Team so leicht geschlagen. Im weiteren Spielverlauf merkten man den Panev-Schützlingen den Kräfteverschleiß an. Denn obwohl auch die Gegnerinnen nur zu sechst waren, lastete das anstrengende erste Match auf den Schultern der Isarwinklerinnen. So mussten sie den 2:2-Satzausgleich hinnehmen. Wie so oft war der anschließende Tie-break nichts für schwache Nerven. Eine Vier-Punkte- Führung und mehrere vergebene Matchbälle später durften sich die Gäste über den Sieg freuen, während die SG-Frauen beim 2:3 (26:24, 25:19, 19:25, 14:25, 16:18) den Umständen Tribut zollen mussten. Die Enttäuschung war groß, wenngleich Zuschauer wir Trainer ein sehr engagiertes Team erlebt haben. Als „Glücksfall“ sieht Panev Neuzugang Francesca Cazzato in ihrer Rolle als Außenangreiferin. Für Wolfram Fischer war die groß gewachsene Spielerin die „durchschlagskräftigste Angreiferin“.

Beim nächsten Einsatz mit VSG-Spielerinnen

Bis zum nächsten Einsatz am Samstag, 15. Oktober, bleibt nun Zeit, um den Spieltag zu verarbeiten und das Team auf die kommenden Aufgaben einzustellen. Dann dürfen auch erstmals Spielerinnen der VSG Isar-Loisach eingesetzt werden, was bei der gewählten Form der Spielgemeinschaft ab dem dritten Spiel möglich ist. Auf jeden Fall sollte in Langweid Veronika Oswald auflaufen können, deren Pass für den Auftakt nicht rechtzeitig besorgt worden war. (Joachim Kaschek)