Marek Haloda: „Wenn die River Rats es möchten, bleibe ich noch ein paar Jahre“

Von: Thomas Wenzel

Aus der Talentschmiede des HC Zlin stammt Marek Haloda (Mi.). Der 30 Jahre alte tschechische Verteidiger hat in der laufenden Bayernliga-Saison bereits 14 Scorerpunkte für die Geretsrieder River Rats erzielt. © hans lippert

In seinem ersten Interview in deutscher Sprache berichtet der tschechische Verteidiger Marek Haloda über seine Ziele mit dem ESC Geretsried, die Hilfsbereitschaft der Menschen und sein privates Glück.

Geretsried – 2020 war Marek Haloda aus seiner tschechischen Heimat zum Eishockey-Bayernligisten ESC Geretsried gekommen. Von Beginn an machte er als Verteidiger mit Offensivdrang auf sich aufmerksam. Doch in der aktuellen Saison läuft es besonders gut für den 30-Jährigen: Er hat nach 14 Partien bereits acht Tore und sechs Vorlagen auf seinem Konto und liegt damit in der Liste aller Kontingentspieler als bester Verteidiger auf Rang 19. Auch am vergangenen Wochenende erzielte Haloda beim 5:3-Heimsieg gegen Schweinfurt und der 5:7-Niederlage in Peißenberg jeweils ein Tor. Höchste Zeit, dass sich der sympathische Defender zu seinem ersten Interview auf Deutsch – mit ein klein wenig Übersetzungshilfe seiner Freundin Vanessa – mit Sportredakteur Thomas Wenzel traf.

Herr Haloda, das waren zwei spannende Spiele am Wochenende – und Sie haben jeweils ein Tor geschossen ...

Schweinfurt war ein guter Gegner, aber wir wollten einfach die drei Punkte mehr. Zum Glück hatten wir unseren Torwart Martin Morczinietz als sicheren Rückhalt.

Am Sonntag in Peißenberg hat es trotz einer Aufholjagd nicht mehr gereicht?

Da haben wir uns im ersten Drittel zehn schlimme Minuten geleistet und vier Gegentore kassiert. Ab dem zweiten Drittel waren wir aber ebenbürtig, und im Schlussabschnitt haben wir Peißenberg richtig unter Druck gesetzt. Aber mit dem Ausgleich hat es leider nicht mehr geklappt.

Wie zufrieden sind Sie denn mit dem bisherigen Saisonverlauf?

Der Start war sicherlich misslungen mit nur zwei Punkten aus den ersten sechs Partien. Wir haben oft gut gespielt, aber es hat uns auch das nötige Glück gefehlt.

Es gab dann eine Aussprache und einen Trainerwechsel von Stefan Roth zu Hans Tauber jun. ...

Nachdem Markus Janka und Peter Holdschik (Erster und Zweiter ESC-Vorsitzender, Anm.d.Red.) bei uns in der Kabine waren und mit der Mannschaft gesprochen haben, ging es aufwärts.

Sie sind jetzt seit zwei Jahren in Geretsried. Wie kam es damals zu dem Wechsel?

Das hat sich über den Vater meiner Freundin, Georg Güttler, ergeben. Peter Holdschik hat mit ihm in den 1990er Jahren beim EC Kassel in der 2. Bundesliga zusammengespielt.

Sie waren damals gerade mit Draci Sumperk in die 2. tschechische Liga aufgestiegen?

Ja, aber mir hat das Angebot aus Deutschland, also von den River Rats, besser gefallen. Ich wollte etwas Neues kennenlernen und auch eine neue Sprache erlernen.

Wann haben Sie mit dem Eishockeyspielen begonnen?

Mit vier Jahren bin ich zum ersten Mal auf dem Eis gestanden. Meine ganze Familie ist Eishockey-begeistert. Mein Bruder Ondrej zum Beispiel ist als Torhüter in der 2. Liga in Schweden aktiv.

Wie ist Ihre Karriere verlaufen?

Ich bin in Uherske Hradiste geboren, bin aber mit 14 Jahren zum HC Zlin gewechselt. Dann habe ich auch in der tschechischen U18- und U20-Liga gespielt.

Wollten Sie Profi werden?

Natürlich. Nach der Schule und dem Abitur habe ich nur Eishockey gespielt, meist in der 3. Liga, also Oberliga. Vor allem die Zeit bei VHK Vsetin war toll – da kamen oft 6000 Zuschauer zu den Spielen.

Warum hat es dann mit dem Sprung ganz nach oben nicht geklappt?

In meinem Jahrgang 1992 gab es einfach zu viel und zu starke Konkurrenz.

Jetzt sind Sie seit zwei Jahren in Geretsried. Wie gefällt es Ihnen hier?

Meiner Freundin und mir gefällt es hier sehr gut. Die Leute sind allgemein sehr freundlich und hilfsbereit, auch meine Mannschaftskollegen.

Wussten Sie, dass hier schon eine ganze Reihe tschechischer Trainer und Spieler aktiv waren?

Vorher wusste ich das nicht, aber hier habe ich davon erfahren. Es waren ja viele Leute aus der Region Zlin, wie Horst und Tomas Valasek sowie Michal Tomek und Radim Radevic. Dazu noch so bekannte Spieler wie Vladimir Kames und Rostislav Vlach.

Sie sind ja hier kein reiner Eishockeyprofi, sondern arbeiten Vollzeit.

Richtig, im Edeka-Supermarkt in Waldram. Da bin ich meinem Chef Klaus Heininger auch sehr dankbar, dass ich hier einen Job habe und er auch immer Verständnis dafür hat, wenn es ums Eishockey geht.

Sie sind sogar in Geretsried geblieben, als die Saison 2020/21 wegen Corona abgebrochen wurde. War es keine Option, wieder nach Tschechien zu gehen?

Nein, wir waren vielmehr froh darüber, dass zu dieser Zeit mein Teilzeit-Job auf Vollzeit aufgestockt wurde.

Wie sehen Ihre sportlichen Ziele aus – kurz- und langfristig?

In erster Linie möchte ich der Geretsrieder Mannschaft helfen, dass wir doch noch den achten Platz und damit die Qualifikation für die Aufstiegsrunde schaffen. Das wird aber sehr schwer, da wir immer noch sieben Punkte Rückstand haben.

Möchten Sie denn gerne weiterhin beim ESC spielen?

Mit 30 Jahren hat man als Eishockeyspieler sicherlich nicht mehr die großen Karrierepläne (lacht). Aber wenn der Verein mich haben möchte, bleibe ich gerne noch ein paar Jahre.

Und wie sehen Ihre privaten Perspektiven aus?

In erster Linie bin ich meiner Freundin Vanessa dankbar. Sie ist mir eine große Hilfe, nicht nur, weil sie Deutsch und Tschechisch spricht. Sie hat mir geholfen, dass ich mich hier besser zurecht finde. Und wir beide haben auch große Freude an unserem Sohn Niklas, der jetzt ein halbes Jahr alt ist. Bei ihm hoffe ich natürlich, dass er auch einmal Eishockey spielen wird (lacht).