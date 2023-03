Mehr als 170 Volleyballer in zwei Hallen

Von: Thomas Wenzel

Da ist der Bezirkspokal: Die Volleyballer des MTV Ingolstadt setzten sich beim Turnier in Geretsried durch. Der oberbayerische Sportwart Lukas von Stülpnagel (li.) und VSG-Trainer Thorsten Busch gratulierten dem Siegerteam. © VSG

Ein voller Erfolg waren die Bezirkspokal-Turniere, die die VSG Isar-Loisach für Damen- und Herrenteams aus ganz Oberbayern ausgerichtet hat.

Geretsried – Seit knapp einem Jahr ist Lukas von Stülpnagel jetzt der Spielwart für alle Volleyballvereine in ganz Oberbayern. Als solcher ist der Wolfratshauser auch für die Durchführung des Bezirkspokal-Wettbewerbs zuständig, der jetzt nach dreijähriger Pause wieder stattfinden sollte. „Da wir in Geretsried die alte Gymnasiums-Sporthalle und die neue Halle an der Jahnstraße zur Verfügung haben, lag es nahe, hier parallel das Herren- und das Damenturnier zu veranstalten“, berichtet der Volleyball-Abteilungsleiter des BCF Wolfratshausen.

Eine Mammutaufgabe für die Organisatoren von der VSG Isar-Loisach, hatten doch bei den Herren alle zwölf qualifizierten Vereine zugesagt, bei den Frauen immerhin sieben. Die fleißigen Helfer mussten sich also nicht nur um den sportlichen Part des Turniers kümmern, sondern auch um die Verpflegung von mehr als 170 Sportlern, die bis aus Ingolstadt und dem Chiemgau nach Geretsried gekommen waren. Immerhin dauerte die Veranstaltung am Samstag von 9 Uhr bis nahezu 20 Uhr. „Es hat alles reibungslos funktioniert“, freut sich am Ende Lukas von Stülpnagel.

Glückwünsche für die erfolgreichen Volleyballerinnen aus Landsberg gab es von (v.re.) VSG-Trainer Dominik Hölzl und Oberbayerns Sportwart Lukas von Stülpnagel. © VSG

Wegen der geringeren Teilnehmerzahl bei den Frauen wurde hier der Modus „jeder gegen jeden“ gewählt. Für das Team der VSG Isar-Loisach hatte das sportliche Abschneiden nicht die oberste Priorität. „Wir sind mit einer gemischten Mannschaft angetreten und haben viel durchgewechselt, damit auch die jüngeren Spielerinnen an die Reihe kommen“, erklärt Trainer Dominik Hölzl. Am Ende holten sich die Lechrain Volleys aus Landsberg den Turniersieg vor dem SV Schwindegg; die Gastgeberinnen landeten auf einem respektablen fünften Platz.

Besser lief es für die Herren III der VSG. Die junge Mannschaft von Thorsten Busch, soeben in die Bezirksliga aufgestiegen, behauptete sich schon in der Gruppenphase gegen etablierte Konkurrenten. Insbesondere das Duell um den Gruppensieg gegen die routinierten Cracks des TSV Milbertshofen verlief äußerst spannend und endete mit einem gerechten 1:1.

„Der Auftritt unserer Herren III war eine absolut positive Überraschung“, betont Lukas von Stülpnagel, der anschließend im Viertelfinale hart umkämpfte Partien sah. Coach Busch brachte im Match um Platz drei, das mit 0:2 gegen den TSV Penzberg verloren ging, auch seine jüngeren Spieler zum Einsatz. Höhepunkt des Turniers war dann das Finale zwischen Milbertshofen und dem MTV Ingolstadt. 1:1 stand es hier nach zwei Sätzen, im Tiebreak erwiesen sich die Ingolstädter als konditionsstärker und gewannen mit 18:16 den Bezirkspokal.

Oberbayerischer Bezirkspokal 2023

Frauen: 1. Lechrain Volleys II, 2. SV Schwindegg, 3. TSV Unterpfaffenhofen/Germering III, 4. TSV Hohenbrunn-Riemerling II, 5. VSG Isar-Loisach, 6. VC DJK München Ost-Herrsching IV, 7. Hexadiagonal Direct Players.

Herren: 1. MTV Ingolstadt II, 2. TSV Milbertshofen, 3. TSV Penzberg, 4. VSG Isar-Loisach III, 5. SV Wacker Burghausen, TSV Hohenbrunn-Riemerling, TSV Bad Endorf und SV Putzbrunn, 9. ESV Ingolstadt, 10. TSV Eintracht Karlsfeld, 11. VC DJK München-Ost/Herrsching V, 12. SC Vierkirchen II.