„Mehr Rücksicht aufeinander nehmen“

Was sich Sportler, Trainer und Funktionäre aus dem Landkreis für 2023 wünschen

Ralph Bader, Geschäftsführer der Tölzer Eissport-GmbH, hat zunächst das große Ganze im Blick und wünscht sich in diesen herausfordernden Zeiten generell mehr Toleranz untereinander und positive Gedanken: „Wenn alle ein bisserl lockerer und entspannter die Probleme und Herausforderungen angehen, ist schon viel gewonnen.“ Doch der TEG-Chef hat auch sein persönliches Sorgenkind im Auge und wünscht sich für den Eishockeysport und die Tölzer Löwen Offenheit und Gesprächsbereitschaft. „Ich wünsche mir, dass die Leute ein offenes Ohr für uns haben, um die Tölzer Eishockey-Tradition noch mehr zu unterstützen. Der Weg mit den jungen Spielern und Eigengewächsen soll schließlich Zukunft haben. Gerade in diesen schweren Zeiten, in denen sowohl für Privathaushalte als auch Unternehmen wie wir es sind, alles teurer wird.“

Für sein eigenes Leben ist der 58-jährige Garmischer indessen rundum zufrieden und glücklich – zumindest fast, denn: „Seit ich für die Tölzer Löwen arbeite, habe ich weniger Zeit, um mich selbst sportlich zu betätigen.“ Baders Bewegungsmangel schlägt sich vor allem in einem nicht abnehmen wollenden Golf-Handicap nieder. „Ich habe vor zwei Jahren mit Golf angefangen und bin derzeit immer noch bei Handicap 28. Da möchte ich mich 2023 schon noch ein bisschen nach unten arbeiten“, schmunzelt der Ober-Löwe.

+ Ryan Foster, Trainer der Tölzer Löwen © Archiv

Sein Top-Angestellter, Trainer Ryan Foster, liebt es traditionell, getreu dem Motto: Es gibt viele Krankheiten, aber nur eine Gesundheit. Nach zwei Pandemie-Jahren und einer Grippewelle nach der anderen ist ihm die Gesundheit am allerwichtigsten: „Für mich, meine Familie und die Spieler.“ Doch der Eishockey-Lehrer, dem der Nachwuchs schon immer am Herzen lag, schüttelt schnell noch einen Spezialwunsch aus dem Handschuh: „Ich habe acht DNL-Spieler im Kader. Für die wünsche ich mir, dass sie im kommenden Jahr den nächsten Schritt nach vorne machen.“ sts

Wenn es um den Sport geht, dann wünscht sich Markus Janka noch ganz aktuell, dass das Geretsrieder Eishockeyteam im Januar den achten Platz und somit die Qualifikation für die Bayernliga-Meisterrunde erreicht. „Falls das doch nicht klappt, dann wäre es natürlich schön, wenn wir in der Abstiegsrunde möglichst schnell den Klassenerhalt perfekt machen“, meint der ESC-Vorsitzende, der auch einen Blick in die fernere Zukunft wirft: „Ich wünsche mir, dass wir weiterhin so viel Zulauf in unserer Eishockeyschule haben und viele Kinder für den Eissport gewinnen können.“

Allgemein würde sich Janka darüber freuen, wenn „die Menschen wieder etwas mehr Rücksicht aufeinander nehmen und mehr Verständnis für den anderen haben“. Dies habe sich während der Corona-Zeit zum Negativen entwickelt, meint der 42-jährige frühere Eishockey-Profi. „Man sollte alles etwas entschleunigen, es muss wirklich nicht alles jetzt und sofort passieren.“

+ Alfred Barth, Vorsitzender des TSV Wolfratshausen und der Raiffeisen-Oberland-Challenge © Hirschmann/Archiv

Ein Sportler mit Leib und Seele ist Alfred Barth. Für den Vorsitzenden des TSV Wolfratshausen und der Raiffeisen-Oberland-Challenge (ROC) steht deshalb die Gesundheit an oberster Stelle: „Das ist die Grundvoraussetzung.“ Für sich selbst hofft er, weiterhin die Kraft für seine umfangreiche Funktionärstätigkeit aufzubringen. Zumal, wenn es Konflikte mit den politisch Verantwortlichen gibt, wie unlängst in Wolfratshausen wegen der Kürzung der Sportförderung für Kinder: „Ich vertrete die Interessen meiner Mitglieder, auch wenn das jemandem nicht passen sollte.“ Um all den Ärger kompensieren zu können, wünscht sich Barth „dass ich noch ein paar Jährchen bei meiner geliebten ROC-Laufserie mitjoggen kann“.

Einen Wunsch für die Sportstadt Geretsried hat Mirko Naumann. „Ich wünsche mir weiterhin so viele Ehrenamtliche für die Vereine, weil es ohne diese so viel weniger Angebote für unsere Kinder und Jugendlichen geben würde“, sagt der Vorstandsvorsitzende des TuS Geretsried. Zugleich hofft er durch den globalen auch den lokalen Frieden erreichen zu können: „Dann müssten unsere Sporthallen nicht mehr als Flüchtlingsunterkünfte verwendet werden.“

+ Bernhard Wilhelm, Teammanager der VSG Isar-Loisach © Hans Lippert

Auch der Wunsch von Bernhard Wilhelm ist „ein ruhigeres Fahrwasser“ für 2023 in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht. „Es sollen bitte keine Menschen mehr sterben in der Ukraine und Afghanistan, im Iran und auf dem Balkan. Und es sollen friedliche Wahlen in der Türkei stattfinden“, sagt der Teammanager der VSG Isar-Loisach. Für seine Volleyballer erhofft er sich natürlich nur das Beste: „Dass die Herren I in die Bayernliga und die Herren III in die Bezirksliga aufsteigen. Und die Damen I den Klassenerhalt in der Bezirksliga schaffen.“ Wilhelms privater Wunsch fürs neue Jahr: „Einfach nur weniger Arbeit.“

Auch für Carsten Ohloff ist es wichtig, „dass es endlich wieder gute Nachrichten in Sachen Weltpolitik und Klimaschutz gibt“. Sportlich betrachtet liegt dem Trainer bei der HSG Isar-Loisach natürlich sein Frauenteam am Herzen: „Das wäre schön, wenn wir in der Bezirksoberliga bleiben würden.“ tw

Positiv blickt Günther Mücke dem neuen Jahr entgegen. „Ich wünsche mir für alle, in der Familie, im Freundeskreis, dass sie wieder mit einem Lächeln im Gesicht durchs Leben gehen“, sagt der Trainer der Waldramer Fußballer. Es sei sehr frustrierend, immer nur negative Schlagzeilen zu lesen. Für seine DJK hofft er auf den Klassenerhalt in der Kreisliga und „dass es weiter so gut funktioniert mit der Jugend und unseren drei Herrenmannschaften“. Und nicht zu vergessen, fügt Mücke lachend an: „Dass die Sechziger aufsteigen.“

Die Gesundheit seiner Familie steht für Sebastian Wagner auch für 2023 im Vordergrund. „Generell wünsche ich mir und allen in der Familie Gesundheit, das geht wohl jedem so, vor allem nach Corona und jetzt mit dem Krieg in der Ukraine“, sagt der Fußball-Trainer des SC Rot-Weiß Bad Tölz. „Für den sportlichen Bereich wünscht er sich „gesunde, verletzungsfreie Spieler und dass wir mal mit einem ordentlich breiten Kader in die Runde gehen“. Dürfte sich Wagner eine Schlagzeile in der Zeitung wünschen, könnte diese so lauten: „Tölzer sichern sich frühzeitig souverän den Klassenerhalt.“

Auch Daniel Dittmann hat die wöchentlichen Umstellungen in seiner Mannschaft satt. „Mein Wunsch ist, dass wir mal eine längere verletzungsfreie Phase haben“, meint der Trainer des TuS Geretsried. Zudem wünscht er sich „dass die Mannschaft eine top Vorbereitung hat, wir überragend in das Jahr starten und das in die nächste Saison übertragen können.“ Dann will er – hoffentlich weiterhin in der Landesliga – mit einem stark verjüngten Kader zwei starke Halbserien spielen. Und welche Schlagzeile würde er gerne 2023 lesen? „Paukenschlag: Dittmann wird Trainer beim FC Bayern“, sagt der 22-Jährige und lacht. rst