Mit einer guten Defense-Leistung gelingt den TuS-Basketballern eine kleine Sensation

BASKETBALL-BEZIRKSLIGA

Die Korbjäger des TuS Geretsried haben nach einigen teils deftigen Niederlagen wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Den FC Bayern München IV fertigten die Geretsrieder mit 86:65 ab.

Geretsried – Mit hohen Erwartungen waren die Basketballer des FC Bayern IV am vergangenen Bezirksliga-Spieltag nach Geretsried gereist. Die Korbjäger des TuS hatten sich zuletzt einige deutliche Pleiten eingefahren. So hatte man etwa gegen den SV Germering mit 59:120 verloren. „Unsere Leistungen schwanken in dieser Saison sehr stark,“ räumt Spielertrainer Thomas Martin vor Spielbeginn ein, war gleichwohl zuversichtlich, die Aufstiegsambitionen des FCB zu bremsen. Mit der richtigen Taktik gelang letztlich eine kleine Sensation: Mit einem deutlichen 86:65-Sieg schickten die Hausherren die Münchner nach Hause und begeisterten damit die zahlreichen mitfiebernden Fans.

Bereits ab der ersten Minute zeigen die TuS-Cracks, dass sie wild entschlossen waren, dem Favoriten Paroli zu bieten. Geprägt von einer starken Defense-Leistung sowie konsequentem Korbabschluss setzte sich Geretsried sogar mit 32:8 ab. „In der Abwehr haben wir dem Gegner kaum Raum gelassen“, freut sich Martin, „und in der Offensive haben wir durch eine starke Teamleistung einfache Punkte erzielen können.“ So gelang es ausgesprochen gut, Zweimetermann Robert Dühring freizuspielen, der abgezockt seine Chancen unter dem Korb sowie jenseits der Dreipunktelinie nutzte. Zwei seiner fünf Dreier und 17 Punkte verbuchte er in Viertel eins.

Im zweiten Durchgang stellten sich die Bayern besser auf das Tempo der Geretsrieder ein. Doch die Hausherren behielten die Oberhand. Besonders weil der TuS in dieser heißen Phase die Ruhe bewahrte. Somit führte der Gastgeber zur Halbzeit mit 51:29.

Mit dem Vorsatz, den Tabellenzweiten weiterhin ernst zu nehmen, startete der TuS gut in die zweite Halbzeit, doch die letzten Minuten dieses Viertels verschenkte man komplett. Den Bayern gelang es, durch einen 14:0- Lauf auf 52:60 zu verkürzen. „Das war sehr ärgerlich, aber gleichzeitig eine Spielphase, aus der wir lernen können“, analysiert Martin. In den letzten zehn Minuten gelang es dem TuS wieder, den Ball ohne Hektik nach vorne zu bringen. Drei erfolgreiche Dreipunktewürfe in Folge zeigten zurückgewonnenes Selbstvertrauen, wodurch sich die Geretsrieder wieder deutlich absetzen konnten.

Mit diesem Sieg ist ein weiterer großer Schritt in Richtung Klassenerhalt getan, für die Bayern dagegen rückt der Traum vom Aufstieg langsam außer Reichweite. Entsprechend frustriert trat dann auch der Münchner Trainer Tsigaras auf: Über das gesamte Spiel beleidigte er Schiedsrichter, Kampfgericht, Spieler und Trainer. „So ein Verhalten hat in unserer Liga nichts zu suchen und entspricht nicht der Marke FC Bayern“, ärgert sich Martin.

Am Samstag, 2. März, 17 Uhr, findet das nächste Heimspiel in der Adalbert-Stifter-Halle statt. Mit einem weiteren Sieg haben die Geretsrieder die Möglichkeit die Position im Mittelfeld zu festigen.

Punkte: Robert Dühring (35), Thomas Martin (11), Damir Sinanovic (10), Maximilian Linz (9), Christian Figur (9), Lucas Mayer (8), Maximilian Maurer (3), Bernd Gerlach (1), Blazenko Golemac, Stefan Martin, Michael Hanel, Markus Itnner.