Nur drei Bälle fehlen den Männern der VSG Isar-Loisach zum Sieg im Spitzenspiel

VOLLEYBALL-BEZIRKSLIGA

Das Spitzenspiel in der Bezirksliga Ost hält, was es verspricht: Die noch ungeschlagenen Teams TSV Mühldorf II und VSG Isar-Loisach beharken sich satte 114 Minuten. Das bessere Ende hat Gastgeber Mühldorf mit 3:2.

Eines Spitzenspiels würdig war das Match zwischen den Volleyballern des TSV Mühldorf II und der VSG Isar-Loisach. Der Unterschied war tatsächlich hauchdünn: Das Duell zwischen den beiden einzigen noch ungeschlagenen Teams der Bezirksliga Ost dauerte satte 114 Minuten und am Ende hatten die Hausherren nur knapp mit 112:109 Bällen und 3:2 Sätzen die Nase vorne. „Es ist noch nichts passiert. Wir haben in der Tabelle nur einen Punkt Unterschied und beim Rückspiel werden die Karten ohnehin neu gemischt“, stellte Bernhard Wilhelm fest.

Der VSG-Teammanager zeigte sich begeistert von einem „hochklassigen, druckvollen und schnellen Volleyball-Spiel“, das die Mühldorfer mit zwei gewonnenen Durchgängen (25:22, 27:25) eröffneten. Dann holte sich die Spielgemeinschaft aus Wolfratshausen und Geretsried die folgenden beiden Abschnitte mit 25:23 und 25:22. Im Tie-Break lag man bereits mit 8:4 in Führung, als es nicht mehr weiter ging. „Man konnte fast den Eindruck haben, die Mannschaft bekam Angst vor dem Gewinnen“, so Wilhelm. „Dabei hatte ich gedacht, der Drops sei gelutscht.“ Tatsächlich unterliefen der Mannschaft von Trainer Nabil Habboubi einige „Game-Changer-Points“, und gepaart mit ein paar strittigen Entscheidungen des Schiedsrichters kippte das Match zugunsten der Hausherren, die sich mit 15:12 durchsetzten. Der Pressesprecher war jedoch keineswegs unzufrieden. Mühldorf habe eine junge Truppe aus 2002er und 2004er Jahrgängen, die zum Teil schon beim Gewinn der Deutschen Meisterschaft in der U 16 zusammengespielt haben. „Wir waren zwar das erfahrenere Team, aber sie hatten einen gewissen Heimvorteil und die Unterstützung ihrer Fans“, räumte Wilhelm ein. Bei der VSG, die überwiegend mit Thorsten Busch – phasenweise taktisch klug abgelöst von Dominik Hölzl – als Zuspieler agierte, krankte es jedoch wieder einmal an den schwachen oder verschlagenen Angaben: „Das kriegen wir einfach nicht in den Griff.“

Besonders eklatant trat das Problem in der zweiten Partie des Tages gegen den TuS Oberding in Erscheinung. „So etwas habe ich während meiner 40-jährigen Volleyball-Karriere noch nicht erlebt“, empörte sich der Pressesprecher. Die Durchgänge eins (25:22) und zwei (25:20) absolvierte die VSG noch recht solide, „der dritte Satz war dann eine reine Fehlerorgie“, die mit 19:25 verloren ging. Noch krasser verlief der vierte Abschnitt: „Wir haben satte 15 Angaben verschlagen, das gibt es eigentlich gar nicht“, sagte Wilhelm. Am Ende hätten sich beide Mannschaft gegenseitig mit Fehlern überboten, ehe die Habboubi-Schützlinge mit 31:29 die Nase vorne hatten. „Wir haben zwei Satz- und Spielbälle verschlagen – das war zum Fremdschämen“, berichtete der Teammanager.

Mit dem Phänomen, dass den Volleyballern während ihrer Spieltage häufig die Konzentration flöten geht, werde man sich in den kommenden drei Wochen beschäftigen. „Wir müssen an unseren Aufschlägen arbeiten – und an unserer Psyche“, sagt Wilhelm. Der nächste Bezirksliga-Termin steht am 30. November, an. Gegner in eigener Halle sind Schlusslicht TSV Mühldorf III und der Tabellenfünfte TSV Hohenbrunn-Riemerling.





VSG Isar-Loisach/Herren: Busch, D. Hölzl, K. Hölzl, Walter, Richter, Meinl, T. Adamek, L. von Stülpnagel, J. Wilhelm, Bieling.