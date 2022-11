River Rats: Doppelte Strafzeit war der Knackpunkt

Von: Thomas Wenzel

Zu viele Chancen ließen die Geretsrieder River Rats um Florian Strobl (li.) gegen den ESC Dorfen liegen und verloren am Ende mit 3:4 nach Verlängerung. © hans lippert

Die Siegesserie ist gerissen: Der ESC Geretsried unterliegt dem ESC Dorfen mit 3:4 nach Verlängerung

Geretsried – Mit nur einem Punkt musste sich das Geretsrieder Eishockeyteam am Freitagabend zufrieden geben. „Schade, wir hatten uns mehr ausgerechnet“, bedauerte Trainer Hans Tauber jun. nach der 3:4 (0:2, 2:0, 1:1)-Niederlage in der Verlängerung gegen den ESC Dorfen. Knackpunkt war eine doppelte Strafzeit der River Rats im Schlussdrittel, die die Gäste zum Ausgleich nutzten. „Damit haben wir uns selbst ins Knie geschossen“, ärgerte sich Tauber und sein Dorfener Kollege Franz Steer stellte fest: „Der Schiedsrichter nimmt nunmal keine Strafe zurück. Da muss man als Spieler diszipliniert bleiben und die Klappe halten.“

In einem verbissen geführten und von vielen Zweikämpfen geprägten Bayernliga-Match sahen sich die Hausherren im ersten Abschnitt nach Toren von Urban Sodja (9.) und Benedikt Dietrich (20.) überraschend mit 0:2 in Rückstand. „Wir waren immer einen Schritt zu langsam“, monierte Tauber, dessen Team nach dem ersten Seitenwechsel besser zurecht kam mit den hakeligen Gästen. Wieder einmal blieben aber beste Möglichkeiten ungenutzt. „Wir benötigen viel zu viele Chancen, um zu Toren zu kommen“, klagte der ESC-Coach. Daniel Merl (32.) und Dominic Fuchs (32.) sorgten schließlich für den 2:2-Ausgleich.

Dorfen ging mit Elan ins Schlussdrittel, doch Ondrej Horvath erzielte mit einem Lupfer das 3:2 (46.). Jetzt sah es nach dem vierten Sieg in Folge aus, doch als Klaus Berger wegen eines angeblichen Fouls vom Referee auf die Strafbank geschickt wurde, reklamierte Horvath zu vehement und ging gleich mit. Das Powerplay nutzte Dorfen zum 3:3. Und auch in Verlängerung waren die Gäste das glücklichere Team, als Josef Folger nach etwa zwei Minuten die gute ESC-Torhüterin Johanna May mit dem 4:3-Siegtreffer überlistete.

Geretsried - Dorfen n.V. 3:4 (0:2, 2:0, 1:1) -. Tore: 0:1 (8:21) Sodja (Schröpfer), 0:2 (19:14) Dietrich (Hradek 5-4), 1:2 (30:59) Merl (Köhler, Reiter 5-4), 2:2 (31:30) Fuchs, 3:2 (45:56) Horvath (Harrer, Hochstraßer), 3:3 (54:30) Sodja (Schröpfer 5-3), 4:3 (62:35) Folger. (Fischer). – Strafminuten: ESCG 10, ESCD 6. – Zuschauer: 321.