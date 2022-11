River Rats: „Ein Heimsieg ist fast schon ein Muss“

Von: Thomas Wenzel

Teilen

Keine guten Erinnerungen haben die River Rats um Josef Reiter (am Puck) an den ESC Dorfen, der am heutigen Freitag in Geretsried zu Gast ist: Im letzten Heimspiel in der Bayernliga-Abstiegsrunde am 18. Februar setzte es eine 1:5-Niederlage. © hans lippert

Der neue Trainer Hans Tauber jun. und der ESC Geretsried wollen im Heimspiel am heutigen Freitag gegen Dorfen ihre jüngste Erfolgsserie fortsetzen

Geretsried – So holprig der Saisonstart des Geretsrieder Eishockeyteams verlief, so flott ging es zuletzt voran: Beim 5:2 am Sonntag gegen den EHC Waldkraiburg feierten die River Rats ihren ersten Heimsieg, das erste Drei-Punkte-Wochenende und den dritten Dreier in Folge. Hat der neue Trainer Hans Tauber jun. also eine Stellschraube entdeckt, die seinem zurückgetretenen Vorgänger Stefan Roth verborgen geblieben war? Tauber lacht. „Eigentlich habe ich gar nicht so viel gemacht“, sagt der 37-Jährige. „Das wäre mit dem Stefan auch so gekommen, denn die Mannschaft war und ist ja intakt.“

Geholfen habe es ihm natürlich, dass nach der knappen 3:5-Niederlage zum Einstand gegen den TEV Miesbach ein Sieg mit dem gleichen Resultat beim TSV Erding folgte. „Das hat die Stimmung natürlich wesentlich verbessert – und ich habe mich darum gekümmert, dass sie hoch bleibt“, so der Coach. Wenn man dann mit guter Laune in eine neue Trainingswoche starte, dann lasse es sich umso besser arbeiten.

Doch Tauber ist kein Mensch, der die Lorbeeren des Erfolgs für sich in Anspruch nimmt, geschweige denn sich darauf ausruht. „Unsere jüngste Serie ist eine tolle Sache, aber wir müssen sie jetzt ausbauen“, betont der langjährige ESC-Stürmer und Verteidiger. Eine gute Gelegenheit für dieses Vorhaben bietet sich am heutigen Freitag, wenn um 19.30 Uhr der ESC Dorfen im Heinz-Schneider-Stadion zu Gast ist. Das Team von Franz Steer liegt momentan auf Rang 13 und hat zuletzt gegen Buchloe (2:6) und in Ulm (3:7) verloren. Ein Auge müssen die River Rats insbesondere auf die Dorfener Kontingentspieler Urban Sodja und Gasper Susanj (beide Slowenien) haben, die bereits zwölf beziehungsweise elf Scorerpunkte gesammelt haben.

„Auch wenn es nicht einfach wird – ein Heimsieg ist fast schon ein Muss für uns“, betont Hans Tauber. Er muss weiterhin auf Verteidiger Stephan Englbrecht (Schulter) und Stürmer Jakob Heigl (Knie) verzichten. Dafür steht voraussichtlich wieder Torwart Martin Morczinietz zur Verfügung, der zuletzt wegen Knieproblemen pausiert hatte.