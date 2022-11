River Rats: Mit Vollgas in Richtung Platz acht

Von: Thomas Wenzel

Das Erfolgsrezept? Trainer Hans Tauber jun. hat die River Rats auf die Rückrunde eingeschworen. Heute gegen Amberg möchte der ESC die Aufholjagd starten. © hl

Engagiert wollen die Geretsrieder River Rats die Rückrunde in der Bayernliga angehen, um doch noch die Qualifikation für die Aufstiegsrunde zu schaffen. Eine erste Bewährungsprobe ist das Heimspiel an diesem Freitag gegen den ERSC Amberg

Geretsried – Die Halbzeit in der Eishockey-Bayernliga war auch der richtige Zeitpunkt für Hans Tauber jun., eine Zwischenbilanz zu ziehen. Vor dem Training am Dienstag sprach der Coach des ESC Geretsried Tacheles mit seinen Schützlingen: „Wir haben 15 Punkte in der Vorrunde geholt, das ist eindeutig zu wenig.“ Und der 37-Jährige zählte einige Partien auf, in denen die River Rats fast schon fahrlässig die Punkte hergeschenkt hatten – bei den Niederlagen gegen Buchloe (1:4) sowie in Ulm (3:4) und Amberg (2:4) beispielsweise. „Wir waren oft das bessere Team, haben aber nicht gewonnen, weil wir unsere Tore nicht gemacht haben“, moniert Tauber.

Anlass jedenfalls, um den Startschuss für eine Aufholjagd zu geben und den Rückstand auf Rang acht peu á peu zu verkleinern. „Wir werden ab jetzt in jedem Spiel Vollgas geben. Ob es am Ende für die Aufstiegsrunde reichen wird, werden wir sehen“, sagt der ESC-Trainer.

Loslegen wollen die River Rats gleich am heutigen Freitag gegen den ERSC Amberg (19.30 Uhr). „In Heimspielen ist natürlich ein Sieg Pflicht“, betont Tauber. Die Oberpfälzer seien dafür bekannt, dass sie körperbetont auftreten: „Darauf muss sich jeder Spieler einstellen und auch von der ersten Minute an dagegen halten – nicht erst ab dem zweiten Drittel.“ Weil die Amberger mit 257 Strafminuten die zweithöchste Quote der Bayernliga haben, rechnen sich die Geretsrieder (166 Minuten/Platz drei in der Fairplay-Tabelle) auch Chancen im Powerplay aus. „Da sind wir schon effektiver geworden, aber wir können das noch effizienter gestalten“, meint der Coach. Er geht davon aus, dass die Wild Lions stärker besetzt sein werden als im Hinspiel, als Topscorer Felix Köbele und der neben Brett Mennear zweite Kanadier Tanner Campbell fehlten.

Beim ESC, der am Sonntag spielfrei ist, steht wieder Torjäger Ondrej Horvath zur Verfügung. Ebenfalls könnten Stürmer Jakob Heigl und Verteidiger Stephan Englbrecht ihr Comeback geben. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Bernhard Jorde, Marek Haloda und Benedikt May, die unter der Woche krankheitsbedingt gefehlt haben.