River Rats: Trainerwechsel macht den Gegner gefährlich

Von: Thomas Wenzel

Eine 3:5-Niederlage kassierten die River Rats um Josef Reiter (vorne) im Hinspiel gegen Kempten. Am heutigen Freitag steht das Rückspiel im Allgäu auf dem Programm. © hl

Die Geretsrieder River Rats sind an diesem Freitag zu Gast beim ESC Kempten, der sich gerade von Coach Brad Miller getrennt hat

Geretsried – Der Dezember, sagt Hans Tauber jun., sei im Eishockey oft der Monat der komischen Ergebnisse. „Manche Klubs erreichen zu diesem Zeitpunkt erst ihre Normalform, andere werden von Verletzungsmiseren geplagt“, weiß der Trainer des ESC Geretsried. Schwer nachvollziehbare Entscheidungen gibt es in dieser Saisonphase ebenfalls. Beispielsweise die Entlassung von Trainer Rainer Höfler beim Tabellensechsten EA Schongau. Oder dass sich der ESC Kempten, bei dem die River Rats am heutigen Freitag um 19.30 Uhr zu Gast sind, von ihrem Coach Brad Miller getrennt und Harald Waibel als Nachfolger verpflichtet haben. „Das ist gefährlich für uns, denn so ein Trainerwechsel kann eine Mannschaft ungemein beflügeln“, warnt Tauber.

Nicht unbedingt komisch, aber doch ein wenig überraschend waren die jüngsten Ergebnisse seiner Schützlinge. Der 4:3 n.V.-Heimsieg gegen Ulm kam erst nach einem 0:3-Rückstand zustande. „Die Gegentore waren unglücklich, aber die Mannschaft hat ein starkes Comeback gezeigt“, sagt der Trainer. Auch mit der Leistung beim 3:2 in Buchloe war er zufrieden. Immerhin seien die Gastgeber nach dem verletzungsbedingten Ausfall ihres Topscorer Michal Petrak „mit zehn PS mehr aus der Kabine gekommen“.

Wenig konstant präsentierte sich zuletzt Kempten, das zwar in Miesbach nur mit 4:5 n.V. verlor, aber daheim gegen Erding mit 1:6 das Nachsehen hatte. Dabei strotzt das Allgäuer Team nur so vor Routine, sind doch mit Eric Nadeau, Alexander von Sigriz, Daniel Rau und Topscorer Rostislav Martynek gleich vier Leistungsträger 40 Jahre oder älter. „Wichtig ist, dass wir hinten kompakt stehen und alle ihre Aufgaben erfüllen“, betont Tauber.

Von den River Rats werden krankheitsbedingt Bernhard Jorde, Hans Gerg und Luis Huber die Fahrt ins Allgäu nicht mitmachen können. Jakob Heigl ist weiterhin verletzt, bei Michael Harrer ist ein Einsatz fraglich. Wieder mit von der Partie sind Ondrej Horvath und Jakup Rezac.