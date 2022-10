River Rats: Wer ist fit für den Auftakt ?

Von: Thomas Wenzel

Teilen

Volle Konzentration gilt diesmal für die River Rats um Jakob Heigl (li.) und Florian Strobl, die vor drei Wochen ihr Testspiel gegen Schongau mit 3:5 verloren. Am Sonntag kommen die Mammuts zum Bayernliga-Start nach Geretsried. hl © Hans Lippert

Personalsorgen plagen den ESC Geretsried vor dem ersten Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr) gegen die EA Schongau

Geretsried – Seit Ende August stehen die Geretsrieder River Rats nun auf dem Eis und waren bislang unfallfrei durch die Vorbereitung inklusive vierer Testspiele gekurvt. Ausgerechnet in der Woche vor dem Bayernliga-Start kam es jedoch knüppeldick für den ESC: Am vergangenen Samstag meldeten sich gleich zehn Akteure wegen Grippe oder Corona krank, der Verein musste das letzte Probematch gegen Buchloe absagen.

Entsprechend unklar ist die Personalsituation vor dem Auftakt am morgigen Sonntag, 2. Oktober, gegen die EA Schongau (17.30 Uhr, Heinz-Schneider-Eisstadion). „Ich hoffe natürlich, dass alle angeschlagenen Spieler bis dahin zurückkommen“, sagt Stefan Roth. Der neue ESC-Übungsleiter musste ebenfalls pausieren, das Training übernahm U20-Coach Hans Tauber. „Es waren nur 12 oder 13 Mann dabei, dazu noch die Torhüter“, berichtet Roth. Er hat nun für Freitag und Samstag noch zwei Einheiten angesetzt, um zu sehen, welche Akteure fit genug für den Punktspielstart sind. „Eine geregelte Vorbereitung auf den Auftakt sieht natürlich anders aus“, räumt der 42-Jährige ein.

Immerhin bekommen es die River Rats, bei denen wieder der zuletzt lädierte Martin Morczinietz im Tor stehen soll, am Sonntag mit einem wohlbekannten Gegner zu tun. Immerhin waren die Mammuts bereits vor drei Wochen in Geretsried zu Gast und unterstrichen bei ihrem 5:3-Testspielsieg, dass sie ihre Platzierung als Vorrunden-Dritten wieder anpeilen wollen. Stefan Roth war dem damaligen Auftreten seiner Schützlinge nicht zufrieden: „Wir haben sehr viele Chancen vergeben und waren viel zu unkonzentriert bei den Gegentreffern.“ Diesmal müsse die Aufmerksamkeit insbesondere dem kanadischen EAS-Neuzugang Samy Paré gelten: „Seine Reihe müssen wir in den Griff bekommen.“

Gewinnspiele Ab sofort wird der ESC bei jedem Heimspiel ein Gewinnspiel für die Fans durchführen. Teilnehmen können immer jeweils die Zuschauer, die einen goldenen Stern in ihrer Stadionzeitung finden. Diesmal gibt es in der ersten Drittelpause einen Zielwettbewerb mit Schläger und Puck. Zu gewinnen gibt es Trikots und Fanartikel.