River Rats wollen in der Tabelle vorankommen

Von: Thomas Wenzel

Teilen

Bis zu vier Wochen wird Verteidiger Stephan Englbrecht (vorne) dem ESC wegen einer Schulterverletzung fehlen. © hl

ESC Geretsried rechnet sich im Sonntags-Heimspiel gegen den ECH Waldkraiburg etwas aus - und muss auch gewinnen, um Abstand zum Tabellenende zu bekommen.

Geretsried – Auch wenn Hans Tauber jun. noch ein vergleichsweise junger Trainer ist – den Diplomaten-Lehrgang hat er offenbar schon besucht. „Ein Sechs-Punkte-Wochenende? Das kann und werde ich niemals vorhersagen, zumal wir nur von Spiel zu Spiel planen“, sagt der neue Coach des Geretsrieder Eishockeyteams. Klar sei jedoch, dass der ESC am Freitag beim Bayernliga-Schlusslicht EC Pfaffenhofen (Bericht siehe MM-Sport Seite 31) und natürlich auch das Heimspiel am Sonntag gegen den EHC Waldkraiburg (17.30 Uhr) gewinnen wolle. Macht in der Endabrechnung also doch sechs Zähler? „Klar“, räumt der 37-Jährige ein, „wir müssen an diesem Wochenende punkten, wenn wir in der Tabelle vorankommen wollen.“

An die Gäste aus dem Landkreis Mühldorf am Inn haben die River Rats gemischte Erinnerungen. Das letzte Bayernliga-Match verlor man am 29. Dezember 2021 mit 3:4 nach Verlängerung; dafür gab es in der Vorbereitung auf die neue Saison Mitte September einen grandiosen 11:4-Sieg in Waldkraiburg. „Das war sicherlich ein Highlight, ist aber jetzt nicht mehr relevant“, betont Tauber. Dennoch scheint der EHC nach seinem plötzlichen Trainer-wechsel – Markus Berwanger kam für das Gespann Sergej und Alexej Piskunov – noch nicht richtig in Tritt gekommen zu sein. Zuletzt gewann der Tabellen-13. zwar mit 10:3 in Pfaffenhofen, hatte aber daheim gegen Schongau mit 2:6 das Nachsehen. Topscorer ist derzeit der Ex-Rosenheimer Florian Maierhofer; dazu gibt es mit dem ehemaligen DEL-Akteur Christian Neuert einen Leistungsträger sowie mit Jan Loboda und Michal Popelka in Abwehr und Angriff zwei routinierte Kontingentkräfte. „Sie haben eine kompakte Mannschaft, auch wenn die erste Reihe die meisten Punkte macht“, hat Tauber recherchiert. Der ESC-Coach muss vorerst auf drei Akteure wegen Verletzungen verzichten: Torwart Martin Morczinietz (Knie), Jakob Heigl (Knie) und Stephan Englbrecht (Schulter).

Blaulicht-Tag im Eisstadion - Freier Eintritt für Einsatzkräfte Dankeschön möchte der ESC Geretsried allen ehrenamtlichen Einsatzkräften von BRK, Polizei, Feuerwehr und THW sagen: Beim Heimspiel gegen Waldkraiburg (So., 17.30 Uhr) kommen die Helfer gegen Vorlage ihres Dienstausweises kostenlos ins Eisstadion. „Sie sind auch oft genug bei uns im Einsatz“, erklärt ESC-Chef Markus Janka. (tw)