42 Sekunden entscheiden den St. Heinrich-Cup

Auch bei Flaute kann man segeln: Der Startschuss für den St. Heinrich-Cup und Roman-Strobl-Gedächtnispreis fällt bei mäßigen und schwierigen Windverhältnissen. „Regatta kann man auch bei Flaute segeln“ © Ycsth

Bernhard Budik und Alexandra Haupt haben sich beim St. Heinrich Cup, der zur Starnberger Seemeisterschaft zählt, den Gesamtsieg gesichert.

St. Heinrich –Auf ihrer „Surprise C´est la vie“ hatten sie einen Vorsprung von 42 Sekunden auf den zweitplatzierten Christoph Müller und dessen Mannschaft. Ute Klockau durfte den in der Klasse der Mehrrumpfschiffe ausgeschriebenen Roman-Strobl-Gedächtnispreis souverän mit nach Hause nehmen.

20 Einrumpfschiffe und fünf Katamarane bei Wettfahrt

Zur Wettfahrt des Yachtclub St. Heinrich traten 20 Einrumpfschiffe an. Zudem hissten fünf Katamarane die Segel, um den Roman-Strobl-Gedächtnispreis auszusegeln. Um 11.30 Uhr fiel bei schwachen Windbedingungen der Startschuss, und alle Boote begaben sich auf einen Dreieckskurs im südlichen Seegebiet vor Ambach, Bernried und Sees-haupt.

Andreas und Christoph Müller mit optimalem Start

Nach einem optimalen, punktgenauen Start von Christoph Müller auf seiner „Streamline“ dauerte es nicht lange, bis sich zwei Einrumpfboote von der Gruppe absetzten. So führten Andreas Müller auf seiner „Magic“ und Christoph Müller bereits bei der Umrundung der ersten Tonne das Feld an, dicht gefolgt von Ute Klockau auf ihrem Katamaran „Nacra Infusion“. An der vor Ambach gesetzten Tonne hatten sie ihren Vorsprung deutlich vergrößert. Nach rund zwei Stunden durchfuhren beide Einrumpfschiffe mit knappem Abstand als Erste die Ziellinie. Der Kampf um den Gesamtsieg war damit noch nicht beendet. Aufgrund des auffrischenden Windes lieferten sich alle Teilnehmer ein enges Rennen.

„Regatta kann man auch bei Flaute segeln“

Trotz mäßiger und schwieriger Windverhältnisse zeigte sich der Wettfahrtleiter und erste Vorsitzender des Yachtclub St. Heinrich, Markus Mooser, nach Beendigung der Wettfahrt zufrieden. „Regatta kann man auch bei Flaute segeln. Gute Segler fahren auch bei null Wind“, lautete sein Resümee einer gelungenen Veranstaltung. red

