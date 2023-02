Start-Ziel-Erfolg für die Youngsters der VSG Isar-Loisach

Von: Thomas Wenzel

Erfolgsgeschichte: Die VSG Isar-Loisach III von Trainer Thorsten Busch (li.) hat sich in der Bezirksklasse 3 souverän die Meisterschaft geholt. © tw

Die Herren III der VSG holen sich in der Bezirksklasse 3 souverän den Titel und steigen in die Bezirksliga auf. In zwölf Partien feiern sie elf Siege.

Geretsried – Die Erfolgsstory der VSG Isar-Loisach hat eine Fortsetzung erfahren. Nach den letztjährigen Aufstiegen der Herren I in die Landesliga und den Volleyballerinnen in die Bezirksliga findet auch in dieser Spielzeit schon frühzeitig eine Meisterfeier statt: Mit zwei 3:0-Siegen gegen den TSV Penzberg und die Oldies der VSG Isar-Loisach II holten sich die Herren III jetzt den Titel in der Bezirksklasse. „Das ist eine tolle Sache, immerhin waren wir die jüngste Mannschaft im Feld“, berichtet Thorsten Busch stolz. Der 27 Jahre alte Luft- und Raumfahrtingenieur trainiert die ausschließlich mit einheimischen Talenten bestückte Mannschaft bereits seit ihrer Gründung 2016. „Die meisten Spieler sind seit dieser Zeit dabei“, betont Busch.

Dank Leistungsexplosion an die Tabellenspitze

Einige Jahre sei das Team zwischen der Kreisliga und Bezirksklasse gependelt – in dieser Saison standen die VSG-Youngster dank einer Leistungsexplosion von Beginn weg an der Tabellenspitze und gewannen elf ihrer zwölf Partien. „Ausgerechnet das Hinspiel gegen Penzberg haben wir verloren, aber jetzt ist uns ja die Revanche geglückt“, freut sich der Coach.

Intensives Training zahlt sich aus

Als Gründen für den Erfolg nennt Busch den großen Kader. „Ich habe 17 Pässe in meiner Mappe“, sagt der Trainer. „Bei dieser Vielzahl an Akteuren gibt es viele Optionen.“ Das intensive Training habe sich zudem ausgezahlt: „Wir sind in der Annahme viel besser geworden.“

Trainer Busch fokussiert sich mehr

Das Kompliment, dass er als Übungsleiter auch seinen Anteil an diesem ersten großen Erfolg hat, nimmt Busch geschmeichelt entgegen. Ob er sich selbst im Laufe der Jahre auch weiterentwickelt habe? „Ja, ich fokussiere mich mehr im Training und versuche bei den Spielen immer positiv aufzutreten.“ Für den Coach, selbst als Zuspieler bei den Herren I aktiv, gibt es im nächsten Jahr ein Wiedersehen mit vielen langjährigen Konkurrenten. „Wir haben in der Bezirksliga Ost ja oft gegen Rosenheim, Neuperlach, Hohenbrunn, Freising und Oberding gespielt“, erinnert sich Busch, der seiner Mannschaft die höhere Spielklasse absolut zutraut. Auch dann, wenn einige seiner Leistungsträger wie zum Beispiel Simon Kinder, Simon Schmid und Stefan Arndt künftig wohl öfter bei den Herren I zum Einsatz kommen werden.

VSG Isar-Loisach/Herren III: Stefan Arndt, Felix Curtius, Bastian Durchner, Julian Flöth, Andreas Kinder, Simon Kinder, Patrick Nordmann, Jan Maximilian Plato, Lasse Radloff, Simon Schmid, Alexander Schumov, Kilian Steiniger, Felix Thurnbauer, Simon Thurnbauer, Linus Vettters und Xaver Weiß.