STC-Herren: Nach Punkten vorne, nach Spielen hinten

Von: Thomas Wenzel

Einen Einzelsieg feierte Niklas Vonthein gegen Fürstenzell, konnte jedoch die erste Saisonniederlage des STC Oberland in der Landesliga nicht verhindern. © Hans LIPPERT

Gegen Fürstenzell mussten sich die Landesliga-Herren des STC Oberland ihre erste Saisonniederlage hinnehmen. Dagegen schlugen die Herren 30 den Bayernliga-Tabellenführer Luitpoldpark München.

Wolfratshausen/Geretsried – Ihre erste Saisonniederlage mussten die Tennisherren des STC Oberland am vergangenen Wochenende hinnehmen: Im fünften Landesliga-Match hatte man daheim gegen den TC Blau-Weiß Fürstenzell mit 4:5 das Nachsehen. „Eine bittere Niederlage“, stellt Chris Hahn fest. Die Gäste seien stärker aufgetreten, als es ihr Tabellenplatz vermuten ließ. „Sie kämpfen noch um den Klassenerhalt“, berichtete der STC-Teamsprecher.

Nicola Ghedin und Francesco Picco gewannen ihre Einzel ebenso wie Niklas Vonthein. Doch Mattia Ghedin konnte trotz zweier Satzbälle im ersten Durchgang den Sack nicht zumachen, und auch Ferdinand Klösters und Yannick Maser gaben ihre Partien ab. Im Doppel holten nur Picco/Mattia Ghedin die Punkte für den STC. Nicola Ghedin/Klösters schafften es zwar in den Champions-Tiebreak, verloren jedoch ebenso wie Vonthein/Maser. „Dabei lagen wir insgesamt mit 89:80 Punkten vorne“, hadert Chris Hahn mit dem Ergebnis, wollte jedoch auch den Fürstenzellern nicht gram sein: „Wir haben ein gutes Verhältnis mit ihnen, zumal einige ihrer Akteure früher bei uns gespielt haben.“ Erneut Heimvorteil haben die Landesliga-Herren am Sonntag, 10. Juli. Dann ist um 10 Uhr der TC Schwaben Augsburg zu Gast auf der Wolfratshauser Anlagen an der Geltinger Straße.

Einen Coup landeten die Herren 30 des STC Oberland. „Wir haben den Tabellenführer geärgert“, jubelt Chris Hahn nach dem 6:3-Erfolg über Grün-Weiß Luitpoldpark München. Francesco Picco, Hahn (im Champions-Tiebreak), Nikola Ghedin und Roberto Morelli sorgten für eine 4:2-Führung nach den Einzeln; Andreas Schneider und Sören Nassner mussten ihre Partien abgeben. Auch die Doppel gingen mit 2:1 an die Spielgemeinschaft aus Wolfratshausen und Geretsried. Ghedin/Picco sowie Schneider/Morelli im Champion-Tiebreak setzten sich gegen ihre Münchner Kontrahenten durch; die Partie von Hahn/Nassner wurde nach aussichtslosem Rückstand abgebrochen. Der nächste Termin führt die Herren 30 am Samstag, 9. Juli, zum TC Übersee (13 Uhr).

Auf Titelkurs steuern die STC-Herren 40 in der Landesliga. Die Mannschaft um Topspieler Florian Dafertshofer gewann beim ärgsten Verfolger TC Harlaching mit 6:3 und bleibt damit ohne Verlustpunkt an der Tabellenspitze.