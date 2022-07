Tanja Priller: Bergauf gut Tempo gemacht

Von: Nick Scheder

Bergab nicht viel verloren: Tanja Priller fährt beim Hero Dolomites ein gutes Rennen und schließt den Wettkampf auf Rang neun ab. © Privat

Tanja Priller hat ihre starke internationale Saison fortgesetzt. Die Mountainbikerin des RSC Wolfratshausen landete auf Rang vier in der Gesamtwertung der Alpentour und in den Top-Zehn beim Hero Dolomites.

Wolfratshausen - Vor allem das UCI-Rennen in Wolkenstein/Gröden sorgte bei Priller für Begeisterung. Beim Hero Dolomites fuhr sie vor der atemberaubenden Dolomitenkulisse mehr als 60 Kilometer und 3200 Höhenmeter auf Platz neun. „Nachdem es beim Rennen davor, dem Ortler Bike-Marathon, nicht so gut lief, hatte ich gehofft, in den Dolomiten einfach wieder ein gutes Gefühl im Rennen zu haben“, beschreibt Priller die Ausgangssituation. „Ich war trotzdem ziemlich aufgeregt, da ich mit Startnummer drei aus der ersten Reihe starten durfte. Das fühlte sich bei einem so großen Rennen ganz besonders an.“ Und sie hatte auch erstmals Kamerakontakt: „Sogar Eurosport hat das Rennen übertragen und mich interviewt.“

Im Rennen ging es Priller richtig gut: „Ich konnte bergauf gutes Tempo fahren und habe bergab nicht zu viel verloren.“ Und mit dem neunten Platz unter so vielen starken Elite-Fahrerinnen war die RSC-Bikerin auch sehr zufrieden.

Bei der 23. Alpentour ging es für die Mountainbikerin aus Penzberg über anstrengende 220 Kilometer und 8800 Höhenmeter verteilt auf vier Etappen. Im Gesamtklassement in Schladming am Dachstein freute sich Priller über den vierten Platz in einem stark besetzten Teilnehmerfeld. Die Alpentour liegt Priller besonders gut: „Ich habe mich richtig auf das Rennen gefreut, da die Strecken superschön sind und mir die Etappen liegen.“ Allerdings hatten sie und die Konkurrenten vor allem auf den ersten Etappen mit unglaublicher Hitze zu kämpfen. „Ich kam mit den Temperaturen nicht so gut klar. Daher konnte ich nicht meine gewohnten Werte fahren und hatte Magenprobleme.“

Priller versuchte in erster Linie, ihre Platzierung zu halten, um gesund ins Ziel zu kommen und noch Kraft für die kommenden Tage zu bewahren. Sie war selbst überrascht, dass es trotz des Schongangs und der Hitzeschlacht für sie trotzdem zu Rang vier auf den ersten beiden Etappen reichte. „Ich konnte es kaum glauben.“

Allzu viele Frauen gab es nicht im Feld, dafür waren die weiblichen Konkurrenten sehr stark. Auf der dritten Etappe fühlte sich Priller besser und konnte den Abstand nach vorne relativ gering halten. Ihre direkte Konkurrentin auf Rang fünf, Michalina Ziolkowska, fuhr auch ein starkes Rennen und zog am Ende des Tages sogar noch an Priller vorbei. „Da ich nur 15 Sekunden hinter ihr lag, konnte ich aber meinen vierten Platz im Gesamtklassement verteidigen.“

Und sie ließ es am letzten Tag der Tour sogar noch einmal richtig krachen: „Beim Bergzeitfahren konnte ich noch mal alles aus mir rausholen und stand mit dem dritten Platz sogar auf dem Stockerl.“