Traumstart für VSG-Herren in der Landesliga

Von: Thomas Wenzel

Teilen

Gelungenes Debüt in der Landesliga: Die VSG-Volleyballer um (hinten, v.li.) Alexander Beck, Trainer Nabil Habboubi, Henri Bieling und Stefan Richter gewannen in Passau. © hl

Einen 3:0-Sieg feierten die Volleyballer der VSG Isar-Loisach zum Auftakt in Passau. Am Samstag stehen für den Landesliga-Aufsteiger zwei schwere Heimspiele gegen Mühldorf II und Schönberg auf dem Programm.

Geretsried – Einen Traumstart haben die Volleyballer der VSG Isar-Loisach in der Landesliga Süd-Ost hingelegt: Beim VC/DJK Passau feierte der Aufsteiger einen ungefährdeten 3:0 (25:14, 25:22, 25:21)-Sieg. „Wir haben viel Druck aufgebaut und den Gegner nie in sein Spiel kommen lassen“, berichtete Trainer Nabil Habboubi. Im ersten Duell des Tages zwischen Passau und der SG Grafing III/Bruckmühl hatte seine Mannschaft die Gelegenheit, die Hausherren zu beobachten. „Deren 3:0-Erfolg hat uns erst recht motiviert“, erklärte der VSG-Coach.

Ohne die verhinderten Mirko Walter und Lukas von Stülpnagel legten die Gäste dann los wie die Feuerwehr. „Keine Spur von Nervosität“, freute sich Habboubi, der nach einem hervorragenden Auftritt einen 25:14-Satzgewinn sah. Insbesondere das intensive Aufschlagtraining während der Vorbereitung habe sich ausgezahlt: „Da habe ich gute Fortschritte erkennen können.“ Auch die Annahme- und Blockarbeit haben tadellos funktioniert.

In zweiten Durchgang zeigten die Passauer mehr Gegenwehr, lagen mit 13:9 sogar in Front. Bei der VSG kam Thorsten Busch als Zuspieler. „Er hat uns mit seinen cleveren Pässen dann in Führung gebracht“, freute sich Habboubi über einen 25:22-Erfolg. Im dritten Durchgang kam der VSG wieder ihr großer Kader zugute. Auch mit den eingewechselten Dominik Hölzl auf der Diagonalen und Christian Leykam auf Außen lief es zunächst reibungslos, ehe man bei 8:11 in Rückstand geriet. Der Coach sorgte mit einem doppelten Wechsel von Zuspieler und Diagonalangreifer für mehr Angriffsvarianten, so dass die Gäste letztlich mit 25:21 erfolgreich waren.

Was der Auftaktsieg wirklich wert ist, wird sich am ersten Heimspieltag zeigen. Dazu kommen am morgigen Samstag um 14.30 Uhr der ungeschlagene Tabellenführer TSV Mühldorf II und der drittplatzierte TSV Schönberg in die neue Geretsrieder Sporthalle (Jahnstraße 2). „Das sind zwei gestandene Landesliga-Teams und wir der Außenseiter“, sagt Habboubi. Doch seine Mannschaft könne in Bestbesetzung antreten, sei bestens vorbereitet und hochmotiviert: „Wir sind davon überzeugt, dass wir etwas holen können.“ tw