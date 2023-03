TuS: Feibicke im Dauerflow

Im ersten Herrendoppel verbuchte Kevin Feibicke zusammen mit Oliver Roth einen Dreisatzsieg, im Einzel musste er über fünf Sätze gehen. © Hans Lippert

Nach dem 5:2-Sieg gegen den TV Hofheim ist für das Geretsrieder Badmintonteam der Klassenerhalt in der 2. Bundesliga Süd in greifbarer Nähe.

Geretsried – Die Spiele um den Klassenerhalt haben immer eine besondere Brisanz. Es ist meistens der Moment für harte Prüfungen und Überraschungen. Die Badminton-Cracks des TuS Geretsried haben die Prüfungen gemeistert, die ihnen der 19. und 20. Spieltag auferlegt hatte und konnten in beiden Heimspielen punkten. Bei der 3:4 Niederlage gegen den BC Remagen gewann das Team immerhin einen Zähler. Das 5:2 gegen den TV Hofheim vor heimischem Publikum war für den TuS höchstwahrscheinlich der Klassenerhalt.

„Wir sind vorsichtig optimistisch vor den letzten beiden Spieltagen gegen den Tabellenletzten, der noch kein einziges Spiel gewonnen hat“, prognostiziert Teammanager Sascha Gnalian die Aussichten die Mannschaft. „In der letzten Partie geht es dann gegen Dortelweil 2. Wir müssen an dem Doppelspieltag insgesamt drei Punkte holen, dann sind wir auch nächstes Jahr in der 2. Bundesliga am Start.“

Mit Platz acht stehen die Geretsrieder einen Platz vor den punktgleichen Dortelweilern, haben aber das bessere Spielverhältnis. Der TV Hofheim liegt jetzt auf dem Abstiegsplatz und dürfte bei seinem schweren Restprogramm nicht mehr punkten. Hinzu kommt eine schwerwiegende Verletzung von Lea Schirmer: Beim Matchball von Michelle Deschle im Dameneinzel verdrehte sie sich das Knie; ein Band riss. Dieser Ausfall schwächt Hofheim zusätzlich bei den letzten beiden Begegnungen der Saison. „Das hat uns leid getan“, fand Kapitän Noah Gnalian empathische Worte. „Es schwächt aber auch die Konzentration im eigenen Team.“

Irritiert war auch Kevin Feibicke: „Wir hatten das Damendoppel auf der Habenseite für uns gerechnet. Meine Konzentration war im Einzel dadurch nicht gut, denn ich habe immer wieder rüber geschaut. Doch dann lief es Richtung Dauerflow, auch der Matchball im fünften Satz gegen mich war nicht behaftet mit dem Gefühl: jetzt gewinnt der andere“, schätzte Feibicke selbstbewusst seine Leistung ein.

Die Überraschung der Spieltage waren beide gewonnen Dameneinzel von Michelle Deschle. Feibicke analysierte auch sehr klar die erste Niederlage im Mixed für Paula Kick und Oli Roth gegen den BC Remagen. „Die sehr gute Paarung aus Remagen spielt anders Mixed. Sie gehen immer ans Netz und haben eine ganz andere Feldaufteilung. Obendrein sind sie unglaublich ballsicher und oben extrem schnell dran.“ Doch die Geretsrieder Paarung Roth/Kick kam gut mit dem Gegner klar, auch wenn es nicht ganz zum Sieg reichte. Der vierte Satz ging mit 12:14 hauchdünn verloren. „Hauptsache, wir bleiben in der Liga. Und das sieht gut aus für uns“, bilanziert Kevin Feibicke. (ue)