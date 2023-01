TuS Geretsried holt drei Punkte für das Selbstvertrauen

Holten einen wichtigen Matchpunkt im Doppel gegen Jena: (v. li.) Kevin Feibicke und Oliver Roth trugen zum 5:2-Erfolg der Badmintonspieler des TuS Geretsried bei. © Hans Lippert

Die Geretsrieder Badminton-Cracks schlagen SV Jena mit 5:2 und holen sich beim 3:4 gegen Freystadt immerhin einen Zähler.

Geretsried – Strahlende Gesichter bei den Badmintonspielern des TuS Geretsried nach zwei schweren Heimspielen. Mit 5:2 gewann das Team aus Oberbayern zwei Punkte gegen den SV GutsMuths Jena (Hinspiel 0:7). Gegen den Tabellenzweiten, TSV Freystadt wurde mit der 3:4-Niederlage (Hinspiel 1:6) immerhin ein Zähler eingefahren. „Es hat uns allen gutgetan, nach den zurückliegenden sehr hohen Niederlagen drei Punkte zu holen“, freut sich Kapitän Noah Gnalian.

Gelungene Premiere fürs gemischte Doppel

Seit Längerem versuchen er und sein Bruder Samuel die guten Spielmomente in einen Punkterfolg umzusetzen. Gegen Jena hat es in fünf Sätzen geklappt. Mit 14:12, 10:12, 11:8, 5:11 und 11:7 war es knapp und spannend. Nur Samuel Gnalian und Kevin Feibicke verloren ihre Einzel. Das gemischte Doppel Oli Roth und Katharina Hochmeir spielte erstmals zusammen und gab bei seiner Premiere nur einen Satz ab.

Kumares verliert gegen Deutsche Jugend-Vizemeisterin

Tags darauf gegen den Tabellenzweiten Freystadt hätte Geretsried gerne nach dem gewonnenen Mixed Oli Roth/Katharina Hochmeir, dem Herrendoppel Oli Roth/Kevin Feibicke und dem Frauen-Doppel Sylvia Kumares/Katharina Hochmeir auch Kumares’ Einzel gewonnen. Sie spielt oft so, dass ihren Gegnerinnen in den fünf Satzspielen die Kräfte ausgehen. Bei der Deutschen Jugendvizemeisterin Ella Neve war das nicht der Fall. „Sie trainiert neunmal die Woche, hat im Nürnberger-Leistungszentrum optimale Bedingungen“, weiß Team-Organisator Sascha Gnalian. Feibicke schmerzte seine knappe Fünfsatz-Niederlage nicht: „Man kann nicht immer seine besten Leistungen wiederholen – so wie im Hinspiel. Es war ein sehr gutes Spiel von uns beiden, und diesmal war mein Gegner vorn.“

Die Geretsrieder Badmintonspieler bleiben jetzt mit 18 Punkten auf Platz 6 in der Tabelle. ue