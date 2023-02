TuS Geretsried holt Ex-Torschützenkönig Dukic – Hofherr kehrt früher zurück: „Er wird die Zukunft“

Von: Rudi Stallein

Coup gelungen: Mit Marko Dukic (li.) kommt der ehemalige Landesliga-Torschützenkönig zum TuS Geretsried © leiter

Kurz bevor das Transferfenster für diesen Winter geschlossen wurde, ist der TuS Geretsried nochmal aktiv geworden.

Geretsried – Marko Dukic (28) kommt von Ligakonkurrent TSV 1880 Wasserburg und soll die Offensive verstärken. Zudem kehrt Adrian Hofherr (zuletzt in der U19 des TuS am Ball) ein halbes Jahr früher als geplant aus den USA zurück und bereichert die Defensive des Fußball-Landesligisten.

„Und das nicht nur quantitativ“, ist Martin Grelics von den Qualitäten des jungen Innenverteidigers, der noch ein halbes Jahr bei den A-Junioren spielen könnte, überzeugt. „Er wird die Zukunft sein“, betont der Sportliche Leiter.

Längerfristig zusammenarbeiten möchte man auch mit Marko Dukic, der zunächst nur einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben hat. „Wir haben ihn schon länger auf dem Schirm und ich bin sehr glücklich, dass der Transfer jetzt geklappt hat“, erklärt Grelics. „Dukic ist offensiv flexibel einsetzbar und wird uns mit seiner Qualität unmittelbar verstärken“, ist sich der Manager sicher. In jedem Fall werde durch seine Verpflichtung „auch ein gewisser Konkurrenzkampf“ gefördert.

Für seinen Ex-Verein hat Dukic in dieser Saison bisher vier Tore erzielt. Mit dem letzten davon hat er quasi das perfekte Abschiedsgeschenk abgeliefert: Im letzten Punktspiel vor der Winterpause gegen den SB Chiemgau Traunstein traf er als Joker in der 93. Minute zum 3:2-Siegtreffer. Zwar hatte er in Wasserburg erst im Sommer sein Engagement verlängert, sich dann aber nicht wie erhofft einbringen können. „Ich habe in Wasserburg nicht so viel gespielt, wie ich wollte. Deshalb habe ich eine neue Herausforderung gesucht“, begründet der Kroate selbst seinen Wechselwunsch. „Geretsried rief im Dezember an. Ich habe gespürt, dass sei mich unbedingt haben wollten. Deshalb waren wir uns auch schnell einig.“

Erleichtert hat dem 28-Jährigen die Entscheidung zudem, dass er mit TuS-Torjäger Srdan Ivkovic befreundet ist und in Robin Renger einen ehemaligen Mitspieler aus Wasserburg wiedersieht. „Die Bedingungen beim TuS sind hervorragend und das Team hat mich herzlich aufgenommen“, zeigt sich der Landesliga-Torschützenkönig von 2019/21 (bei SB Rosenheim) von den ersten Trainingseinheiten angetan. Das Nahziel sei natürlich „der Verbleib in Landesliga“, betont der gebürtige Kroate mit deutschem Pass.