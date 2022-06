Überlegene Weiten sind der Grundstein zu Toppes Goldmedaille

Mit einem mächtigen Satz auf 5,20 m distanzierte Florentine Toppe die Konkurrenz im Mehrkampf. © Ludwig Stuffer

Bei der Bayerischen Blockmehrkampf-Meisterschaft in Emmering siegt Florentine Toppe (TSV Wolfratshausen) im sehr gut besetzten Wettkampf Sprung/Sprint gegen 27 Konkurrentinnen. Sophia Gerg aus Lenggries wird Fünfte.

Wolfratshausen – Eine großartige Performance zeigte Florentine Toppe (TSV Wolfratshausen) bei den Bayerischen Blockmehrkampf-Meisterschaften der U 16. Bei sommerlichen Temperaturen wurden in Emmering die neuen Landesmeister in den Blockmehrkämpfen gekürt, und die junge Wolfratshauserin siegte mit 2702 Punkten im seht gut besetzten Wettkampf Sprung/Sprint gegen 27 Konkurrentinnen. Lediglich 14 Punkte betrug Toppes Vorsprung auf die zweitplatzierte Lea Kreuzer (DJK Weiden). Im Weit- und Hochsprung war die TSV-Athletin eine Klasse für sich und legte mit überlegegen Weiten den Grundstein zur Goldmedaille (100 m 13,57 s, 80 m Hürden 12,14 s, Weitsprung 5,20 m, Hochsprung 1,61 m und Speerwurf 26,19 m).

Gerg mit Trainingsrückstand

Ebenfalls mit einem Spitzenplatz wartete Sophia Gerg (TV Lenggries/LG Oberland) auf. Mit viel Engagement bestritt der Schützling von Trainerin Evi Stadler die fünf Disziplinen, kam aber nicht ganz an ihre Bestleistungen heran. Mit 2503 Punkten belegte sie am Ende dennoch den beachtlichen fünften Platz und verfehlte Bronze um 144 Zähler. In der dichten Konkurrenz verbuchte Sophia Gerg gute 13,52 Sekunden im 100 Meter-Lauf, 12,94 Sekunden über 80 Meter Hürden, 4,82 Meter im Weitsprung, 1,37 Meter im Hochsprung und 29,90 Meter im Speerwurf.

Etwas schleppend verlief bislang der Saisonstart von Sophia Gerg, denn im Oster-Trainingslager hatte sich die ehrgeizige Gymnasiastin verletzt und geriet deshalb in einen leichten Trainingsrückstand. An ein vorzeitiges Saisonende wollte sie dennoch nicht denken und kämpfte sich nun wieder zurück ins Wettkampfgeschehen.

Katharina Boschner darf zur U18-DM

Auch der Lenggrieser Lauftrainer Hans Thomann war mit einigen seiner Schützlinge auf Wettkampf-Tour; zunächst bei der Sparkassen-Gala in Regensburg, ein paar Tage später beim Leichtathletik-Abend im Münchner Dantestadion.

Beim international besetzten Meeting in der Oberpfalz hatte Katharina Boschner (SC Moosham) ihren großen Auftritt. Über die 1500 Meter wurde sie Siebte im B-Lauf – allerdings zählte nicht die Platzierung, sondern die neue persönlichen Bestzeit von 4:52,07 Minuten. „Sie hat nicht lange taktiert, sondern ist couragiert mitgelaufen“, lobte Thomann. „Das Besondere an dieser Leistung ist, dass Katharina die zweite Hälfte sogar schneller gelaufen ist, als die erste.“ Die Courage wurde mit der Qualifikation zur Deutschen Jugendmeisterschaft der U 18 in Ulm belohnt, denn die Qualizeit (4:55 min.) unterbot die 17-jährige Mooshamerin locker um fast drei Sekunden. „Die Freude ist groß bei uns“, sagt Thomann, „denn mit der Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft haben wir unser großes Saisonziel erreicht.“

Julia Raths unglaublicher Endspurt

Julia Rath, die inzwischen aufs Bertolt-Brecht-Gymnasium in Nürnberg geht und im Trikot von Quelle Fürth startet, schickte der Trainer in den A-Lauf. Die 17-Jährige kam aufgrund von schulischen Verpflichtungen etwas gestresst an den Start und verbummelte die Anfangsphase des Rennens ein wenig. „Aber dann hat sie den Vogel abgeschossen und ist mit einem unglaublichen Endspurt noch auf Platz drei gesprintet“, berichtet der beeindruckte Trainer. 4:30,19 Minuten markierte die Stoppuhr – eine Spitzenzeit.

Der 13-jährige Bruder Maxi Rath (LG Oberland), Spezialist für die Mittelstrecken zwischen 1500 und 3000 Meter, durfte sich im Dantestadion über die für ihn ungewohnte 800 m-Distanz austoben. „Eigentlich fehlt ihm dazu die Grundschnelligkeit“, räumt Thomann ein, „aber mit 2:18,03 Minuten hat er eine bemerkenswerte Zeit für sein Alter gelaufen.“

Fünfte im Blockmehrkampf Sprint/Sprung: die Lenggrieserin Sophia Gerg. © Ludwig Stuffer

Julia Rath gelang in München ein seltenes Kunststück: In ihrem einsamen 1500 m-Lauf, den sie vom Startschuss weg dominierte, lief bis auf die Hundertstel die gleiche Zeit wie in Regensburg (4:30,19 min.). Die beiden Mooshamerinnen Johanna Hofsäss und Lisi Harrer duellierten sich über die 800 m. Beide liefen persönliche Bestzeiten, doch die zweitplatzierte Hofsäss (2:28,66 min.) hatte auf ihre Vereinskollegin Harrer (3. in 2:29,24 min.) einen hauchdünnen Vorsprung. sl/sts

