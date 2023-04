Volleyballer aus Wolfratshausen und Geretsried verpassen den Aufstieg: Zu nervös in der Crunch-Time

Von: Thomas Wenzel

Zu selten agierten die VSG-Volleyballer bei ihrem Relegationsturnier so schlagkräftig wie in dieser Szene Markus Meinl (Mi.), begleitet von (v.li.) Fabian Liemer, Alexander Beck, Tobias Adamek, Lukas von Stülpnagel und Stefan Richter. © Hans Lippert

Die VSG-Herren verpassen beim Relegationsturnier den Bayernliga-Aufstieg. Zwar gewann das Team gegen München - eine deutliche Niederlage war aber zu viel.

Geretsried – So groß im Vorfeld die Euphorie war, so groß war auch die Enttäuschung im Anschluss: Die Volleyballer der VSG Isar-Loisach haben am Samstag beim Relegationsturnier in Geretsried den Aufstieg in die Bayernliga verpasst. Zwar gewann das Team, das in Abwesenheit des urlaubenden Cheftrainers Nabil Habboubi von Mirko Walter gecoacht wurde, gegen den Landesliga-Rivalen SV Schwarz-Weiß München mit 3:2. Gegen den Bayernligisten MTV Rosenheim hatten die Hausherren jedoch mit 0:3 das Nachsehen. „Die Jungs waren alle etwas nervös, und vieles wirkte eher gezwungen“, stellte Walter abschließend fest, dass seine Mannschaft an diesem Tag nicht ihr bestes Volleyball gespielt hatte.

Beeindruckt von der tollen und lautstarken Kulisse in der neuen Sporthalle an der Jahnstraße war auch Heinz-Wilhelm Hesse. „Schön, dass sich hier im Raum Geretsried-Wolfratshausen wieder etwas rührt“, lobte der oberbayerische Volleyball-Bezirkschef. Allerdings war er als langjähriger Schwarz-Weiß-Funktionär natürlich nach Geretsried gekommen, um den Münchnern die Daumen zu drücken. Die machten es im ersten Match des Tages der VSG richtig schwer, unterlagen im ersten Satz knapp mit 24:26. Einen Blackout hatten die Hausherren im zweiten Durchgang und verloren mit 12:25. Nach der Einwechslung von Rückkehrer Fabian Liemer lief es im dritten Abschnitt besser (25:16), ehe man im Anschluss wieder knapp das Nachsehen hatte (25:27). Eine enge Kiste war auch der Tiebreak, der mit 15:13 an die VSG ging. „Den vierten Satz hätten wir unbedingt holen müssen, aber da waren wir in der Crunch-Time zu nervös“, meinte Mirko Walter. Insgesamt sei er jedoch froh, wie die Mannschaft mit dem Druck umgegangen sei.

Über ihrem Niveau, so der Eindruck etlicher Experten, spielten die Münchner auch gegen Rosenheim. Der Bayernligist hatten viel Mühe, ehe ein 3:2-Sieg unter Dach und Fach war.

Somit standen sich der MTV und die VSG in einem echten Finale gegenüber. Doch während die Gäste jetzt erst richtig warmgespielt waren, lief es bei den Volleyballern aus Wolfratshausen und Geretsried nicht so richtig rund. In den ersten beiden Durchgängen hatte man jeweils mit 21:25 das Nachsehen. Im dritten Satz legte die VSG einen 5:0-Start hin, doch Rosenheim holte auf, zog vorbei und gewann mit 25:19. „Wir haben im Block nicht den nötigen Zugriff bekommen“, erklärte Walter und räumte zudem ein, „dass uns das erste Spiel noch in den Knochen gesteckt hat“.

Betrübt war der höherklassig erfahrene, momentan jedoch verletzte Routinier auch, „weil wir vom spielerischen Niveau her einfach in die Bayernliga gehören“. Schon allein die tolle Stimmung bei den VSG-Heimspielen „können nicht viele Klubs in der 3. Liga oder Regionalliga vorweisen“. Aber eben diese lautstarke Kulisse beim Relegationsturnier habe natürlich auch einen gewissen Druck aufgebaut.

VSG Isar-Loisach/Herren

T. Adamek, Beck, Bieling, Busch, D. Hölzl, K. Hölzl, S. Kinder, Leykam, Liemer, Meinl, Richter, L. von Stülpnagel, J. Wilhelm.