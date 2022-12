VSG-Außen Mirko Walter: „Wir sind unglaublich angriffsstark“

Von: Thomas Wenzel

„Das ist einfach eine gute Truppe“: Außenangreifer Mirko Walter (2.v.li.), der 2019 zur VSG Isar-Loisach gekommen ist, möchte der Mannschaft mit seiner Erfahrung zum Sprung in die Bayernliga verhelfen. © han s lippert

Im „Interview der Woche“ spricht Außenangreifer Mirko Walter über die Chancen der VSG Isar-Loisach, in die Bayernliga aufzusteigen, seiner Karriere und eine Schulterverletzung.

Wolfratshausen/Geretsried – Vier Anläufe haben die Volleyballer der VSG Isar-Loisach gebraucht, um endlich heuer im Frühjahr den Aufstieg in die Landesliga Südost zu schaffen. Und es läuft prächtig für die Mannschaft von Trainer Nabil Habboubi, die von bislang sieben Partien sechs gewonnen hat. Als Punktelieferant hat sich auch der 1,98 Meter große Außenangreifer Mirko Walter unentbehrlich gemacht. Mit Sportredakteur Thomas Wenzel sprach der 30-Jährige nach den beiden Erfolgen vom Wochenende (siehe Bericht unten) über seine eigenen Stärken und Schwächen sowie das große Ziel „Bayernliga“.

Herr Walter, im ersten Match gegen Vaterstetten ist es recht gut gelaufen für die VSG – abgesehen vom ersten Satz?

Das Ergebnis hört sich solide an, aber wir hatten deutlich Probleme, in das Spiel reinzufinden. Wir waren zu hektisch und nervös. Das ist eine Eigenart der Mannschaft, bei der wir es noch nicht geschafft haben, sie abzulegen.

In den vorangegangenen Begegnungen habt Ihr meist im zweiten Satz gewackelt ...

Ja, das stimmt. Da hat uns wahrscheinlich immer der Schwung durch den ersten Durchgang durchgezogen. Diesmal war wohl am Anfang die Aufregung zu groß (lacht). Aber im zweiten und dritten Satz waren wir ja absolut dominant.

Gegen die erfahrenen Unterhachinger war es dann ein enges Duell. Vor allem im dritten Satz, der mit 30:28 endete, war richtig was los?

Das kann man sagen. Wir waren nach unserer 2:0-Satzführung womöglich etwas übermotiviert. Teilweise ist es auch verbal hin- und hergegangen. Da hätte man sich nicht wundern müssen, wenn der Schiedsrichter auf beiden Seiten mal eine Karte gezeigt hätte.

Aber für die zahlreichen Zuschauer war es natürlich ein spannendes Match?

Absolut. Die Partie hatte sicherlich hohen Unterhaltungswert. Und ich selbst mag es auch, wenn ein bisschen Feuer drin ist (lacht).

Sind Sie mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden? Es gab ja nur eine Niederlage gegen Tabellenführer Mühldorf II ...

Unsere Bilanz ist absolut zufriedenstellend. Schade war, dass wir so früh in der Saison gegen die Mühldorfer antreten mussten. Unsere Vorbereitung ist nicht optimal gelaufen, weil viele Stammkräfte längere Zeit nicht dabei waren oder kurzfristig dazugestoßen sind. Dann hat uns das Mühldorf-Spiel, von dem wir wussten, dass es mitentscheidend für den Saisonverlauf sein wird, etwas auf dem falschen Fuß erwischt. Das hätte zu einem späteren Zeitpunkt anders ausgesehen.

Allerdings habt Ihr alle drei Sätze nur jeweils mit zwei Punkten Rückstand verloren?

Richtig, es war nicht so, dass wir kein Land gesehen haben.

Was würden Sie als erfahrener Volleyballer sagen: Was sind die Stärken und Schwächen des VSG-Teams?

(überlegt) Schwierige Frage. Aus rein technischer Sicht würde ich sagen, dass wir unglaublich angriffsstark sind – auch physisch. Wir sind im Schnitt sicherlich die größte Mannschaft in der Liga. Woran wir arbeiten müssen, ist der Druck beim eigenen Aufschlag und bei der Annahme. Das ist das A und O beim Volleyball.

Sind Sie mit Ihrer eigenen Leistung zufrieden?

Ich habe ganz schön mit mir zu kämpfen.

Wieso? Sie waren in den vergangenen Wochen auf der Außenposition oft der Mann für die entscheidenden Punkte ...

Danke, das stimmt. Aber ich sehe mich schon ein wenig als Volleyball-Rentner. Meine aufstrebende Zeit liegt hinter mir. Jetzt mit 30 merke ich schon, dass es körperlich nicht mehr so einfach ist. Da müsste man vielleicht auch mehr tun (lacht).

Und: Tun Sie was?

Das bedeutet natürlich Arbeit, und die Prioritäten in meinem Leben haben sich nunmal verschoben. Mit Anfang 20 war ich fünf- bis sechsmal pro Woche beim Volleyballspielen. Beachen, Halle, Beachen, Halle – dazwischen Krafttraining. Jetzt liegt mein Fokus halt auf Familie und Arbeit.

Wie ging es bei Ihnen los mit dem Volleyball?

Als Kind und Jugendlicher habe ich bei dem Verein in meinem Heimatort Riedenburg im Altmühltal begonnen, bin dann zum TSV Abensberg gewechselt, wo ich in der Bayernliga gespielt habe.

Wie kam es zum Umzug nach Oberbayern und dem Wechsel zur VSG?

Ich habe in Regensburg studiert und im Juli 2019 bei einer großen Firma in Penzberg eine Stelle als Bio-Chemiker bekommen. Bei der VSG wollte ich erst mal nur ein bisschen mittrainieren, im Beruf Fuß fassen und mir dann später wieder einen höherklassigen Verein suchen. Das hatte ich hier auch so kommuniziert.

Aber Sie sind dann doch dageblieben?

Ja, denn ich hatte die Jungs hier alle so lieb gewonnen (lacht). Das ist einfach eine gute Truppe, alle sind im etwa gleichen Alter, spielen seit vielen Jahren zusammen. Der Verein ist solide, hat mehrere Herrenmannschaften und eine gute Jugendarbeit. Weil meine Freundin und ich in Schäftlarn wohnen, habe ich mir gesagt: Ich bleibe hier in der Nähe und schaue mal, wie weit wir es sportlich noch schaffen.

Und: Wie weit schafft es die VSG? Was ist das Saisonziel?

Unbedingt der Aufstieg in die Bayernliga. Die Mannschaft ist noch jung, aber nicht mehr so ganz jung. Das betrifft nicht nur den Körper, denn es fängt sicher bei dem einen oder anderen schon an, überall weh zu tun. Und dann sind die Jungs natürlich alle mittlerweile mit ihrem Studium fertig – da werden dann auch privat andere Dinge wichtiger.

Ihre Einschätzung: Kann die VSG den Sprung in die Bayernliga schaffen?

Ja, physisch in jedem Fall, aber der Kopf muss halt auch mitspielen, wenn man höherklassig Volleyball spielen möchte.

Und es gibt auch noch jüngere Akteure, die jetzt schon bei den Herren I reinschnuppern?

Das ist absolut super. Wäre doch toll für die Jungs, wenn sie höherklassig spielen können. Natürlich werden sie vermutlich anfangs vom Gegner heruntergeblockt werden, aber dann fangen sie zu denken an. Und sie haben die Physis und Technik, um alles umzusetzen. Nur so wird man besser.

Werden Sie selbst aktiv am Unternehmen Aufstieg teilhaben können? Man munkelt etwas von einer Schulterverletzung?

Ja, leider war ich an diesem Wochenende vermutlich zum letzten Mal dabei. Die Sache mit der Schulter ist schon etwas älter; ich konnte die Beschwerden immer gut wegtrainieren. Aber jetzt habe ich mich nach Rücksprache mit mehreren Ärzten dazu entschieden, das operieren zu lassen. Deshalb falle ich mit Sicherheit für die gesamte Rückrunde aus.

Dann schon mal alles Gute für die Operation und auf eine baldige Rückkehr aufs Volleyballfeld ...

Vielen Dank.