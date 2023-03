VSG-Coach Habboubi: „Wir sind an unsere Grenzen gestoßen“

Von: Thomas Wenzel

Kein Durchkommen gab es für die VSG-Volleyballer um Dominik Hölzl (hinten) im Landesliga-Spitzenspiel beim TSV Mühldorf II um Jugend-Nationalspieler Moritz Wöls: Die Gäste verloren mit 0:3. © hans lippert

Die Volleyballer der VSG Isar-Loisach haben das Landesliga-Spitzenspiel beim TSV Mühldorf II klar mit 0:3 verloren. Die Hausherren hatten als Trumpfkarte den früheren Nationalspieler Leonhard Tille eingesetzt.

Mühldorf/Geretsried – Monatelang hatten die Volleyballer der VSG Isar-Loisach dem Meisterschaftsduell beim TSV Mühldorf II entgegengefiebert, wochenlang hatte sich die Mannschaft auf das Match beim Landesliga-Tabellenführer vorbereitet und tagelang wurde die Fahrt in den äußersten Westen Oberbayerns inklusive Fanbus organisiert. Womit Nabil Habboubi und seine Schützlinge nicht gerechnet hatten, war die Trumpfkarte, die die Mühldorfer ausspielten: Leonhard Tille (27), fünffacher deutscher A-Nationalspieler und erst im Vorjahr vom österreichischen Erstligisten Union Waldviertel zu seinem Heimatverein zurückgekehrt, war bei seinem Debüt der spielentscheidende Faktor. „Wir sind an unsere Grenzen gestoßen“, räumte der VSG-Coach nach der 0:3-Niederlage ein. „Es ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt hatten.“

Mit ihren lautstark trommelnden und anfeuernden Fans im Rücken waren die Gäste optimistisch aufs Feld gegangen. Mühldorf ging jedoch schnell in Führung und lag sogar mit 19:14 in Front. „Wir haben uns viele kleine Fehler erlaubt“, berichtete Habboubi. Nach einem Doppelwechsel der Zuspieler und Außenangreifer erwachte der Widerstand. Die VSG kam auf 22:22 heran und zeigte mit dem 25:23-Satzgewinn ihr bekanntes Selbstbewusstsein.

„Diesen Schwung wollten wir eigentlich in den zweiten Durchgang mitnehmen“, sagte der Trainer. Doch ab diesem Zeitpunkt hatten die Gäste extreme Probleme mit den Aufschlägen der Gäste. Insbesondere der knallharte Service von Ex-Profi Tille – mittlerer der drei erfolgreichen Volleyball-Brüder – war fast nicht zu kontrollieren, so dass sich in Folge der missratenen Annahme auch das Zuspiel nicht optimal gestalten ließ. „Da haben wir phasenweise nur reagiert“, so Habboubi, der einen 1:5- und 9:12-Rückstand sah. Beim 13:14 war die VSG nahe am Ausgleich dran, ehe Mühldorf wieder Gas gab und mit einem 25:19 über die Ziellinie ging.

Auch im dritten Abschnitt setzten die Mühldorfer Youngster mit ihren zweitliga-erfahrenen Jugend-Auswahlspielern wie Moritz Wöls und Felix Schinko die Gäste permanent unter Druck. „So haben wir es auch nicht geschafft, ihren Block auseinanderzuziehen, um für uns die Lücken zu nutzen“, räumte der Trainer ein. 7:16 und 9:19 lauteten die erschreckenden Zwischenresultate im dritten Satz, der mit einem 12:25 endete.

Auch im vierten Durchgang fand die VSG nicht mehr in die Spur und verlor mit 11:25. „Teilweise haben wir die Bälle nur noch über das Netz in die gegnerische Hälfte rübergeschoben“, bedauerte Habboubi. Weiterhin hatten die Gäste erhebliche Mühe mit den Mühldorfer Aufschlägen, außerdem mit deren Angriffsvarianten. „Sie haben genau gewusst, wie sie uns austricksen können“, räumte der Coach ein.

Entsprechend niedergeschlagen trat der VSG-Tross anschließend die Heimreise an. „Dass wir so deutlich verlieren werden, hat keiner erwartet“, sagte Habboubi. Für seine Mannschaft stehen nun noch zwei Landesliga-Partien in Vilsbiburg (11. März) und Holzkirchen (18. März) im Terminkalender.

Jetzt schon sind die Volleyballer für das Relegationsturnier zur Bayernliga qualifiziert, das am 22. April in Geretsried ausgetragen wird. Durchsetzen muss sich die VSG dann gegen den Drittletzten der Bayernliga Süd (momentan MTV Ingolstadt) und den Zweitplatzierten der parallelen Landesliga Süd-West (derzeit TV Weitnau oder Lechrain Volleys Landsberg).

VSG Isar-Loisach/Herren I: T. Adamek, Beck, Bieling, Busch, D. Hölzl, K. Hölzl, S. Kinder, Meinl, Richter, L. von Stülpnagel, Walter, J. Wilhelm.