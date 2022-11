VSG: Doppelter Knacks im zweiten Satz

Von: Thomas Wenzel

Teilen

Den dritten Sieg im vierten Spiel feierte Landesliga-Aufsteiger VSG Isar-Loisach um (hinten, v.li.) Alexander Beck, Tobias Adamek, Korbinian Hölzl und Markus Meinl beim 3:1 in Vaterstetten. © hans lippert

Trotz eines kurzen Wacklers gewannen die Volleyballer der VSG Isar-Loisach auch ihr Match beim TSV Vaterstetten souverän mit 3:1

Vaterstetten/Geretsried – Wem von den Fans am Samstag die Fahrt nach Vaterstetten zu weit war, der konnte den dortigen Auftritt der Volleyballer der VSG Isar-Loisach live auf einem Internet-Kanal verfolgen. Just während des zweiten Satzes brach jedoch der Live-Stream zusammen – nicht jedoch das Team von Trainer Nabil Habboubi, das mit 3:1 (25:19, 17:25, 25:22, 25:18) bereits den dritten Sieg im vierten Spiel feierte. „Es war ein richtig gutes Landesliga-Spiel“, freut sich VSG-Teammanager Bernhard Wilhelm.

Den Hausherren war eindeutig ihre erste Partie des Tages gegen den Nachbarverein SG Grafing III/Bruckmühl wichtiger. Schon allein deshalb, um gegen den noch sieglosen Lokalrivalen zu punkten – was mit 3:1 auch gelang. Die VSG jedoch zog unbeeindruckt von den lautstarken Anfeuerungen der heimischen Zuschauer ihr Ding durch: 25:19 hieß es nach dem ersten Satz. Im zweiten Durchgang folgte dann – nicht nur beim Live-Stream – ein kleiner Knacks. „Vaterstetten hatte ein paar glückliche Aktionen“, räumt Wilhelm ein. Allerdings hatte der ehemalige Bayernligist, der nach einem Generationswechsel jetzt auf die eigene Jugend setzt, zwei richtig gute Angreifer in seinen Reihen. „Wenn die durchgekommen sind, hat’s ordentlich gekracht“, berichtet der VSG-Sprecher. Auch mit starken Sprungangaben brachte Vaterstetten den Gegner hin und wieder in die Bredouille.

Nach dem nächsten Seitenwechsel nahmen die Volleyballer aus Geretsried und Wolfratshausen aber wieder das Heft in die Hand: Mit 25:22 holten sie den dritten Satz und sicherten sich Durchgang Nummer vier mit 25:18. Wilhelm war mit der Leistung des Teams zufrieden, sah allerdings auch zwei Punkte, die es zu verbessern gilt: „Unser Block ist oft schlecht gestanden und hatte ein schlechtes Timing. Daran muss gearbeitet werden.“

Ansonsten freut sich der Pressesprecher, dass sich der Aufsteiger nun im oberen Tabellendrittel festgesetzt hat. Damit ist man den führenden Teams TSV Mühldorf II und TSV Unterhaching II auf den Fersen. „In der Tabelle wird sich jetzt ziemlich bald die Spreu vom Weizen trennen“, ist sich Wilhelm sicher.

Die nächste Partie bestreitet die Mannschaft von Nabil Habboubi, der alle 13 mitgereisten Spieler zum Einsatz brachte, am kommenden Samstag, 26. November. Dann ist die VSG um 14.30 Uhr zu Gast beim noch sieglosen MTV München III (Sporthalle Werdenfelser Straße 70).